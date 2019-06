Negaron permiso de trabajo al concejal Fabián Siñani

El Juez Primero Anticorrupción de La Paz rechazó la solicitud de modificación a las medidas sustitutivas y le negó el permiso de trabajo al concejal de La Paz por grupo político Sol.bo (Soberanía y Libertad) Fabián Siñani.

Siñani cumple detención domiciliaria acusado de corrupción dentro del caso Tersa y hace un par de días, tras presentar un memorial, un juez le había otorgado permiso para tener salidas laborales. No obstante, el Ministerio Público apeló la decisión al indicar que esa decisión podría entorpecer las investigaciones.

Hoy, consultado al respecto, Siñani señaló que desde que se le dio la detención domiciliaria, el pasado 17 de abril, no ha salido de su casa más que para participar en sus audiencias y asistir a la Fiscalía cada martes para el registro biométrico.

“No corresponde, no entiendo porque el Ministerio Público pide que se me amplíe las medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Porque he pedido en un memeorial tener derecho a trabajar?”, cuestionó.