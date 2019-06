Amilcar Barral

Piden respeto a todos sus derechos

Caso. Unidad Nacional se pronunció sobre la aprehensión de su vocero en las últimas horas.

Unidad Nacional (UN), mediante un comunicado, se manifestó sobre la aprehensión de su vocero político Amílcar Barral. Indicó que corresponde una investigación, pero que se debe respetar el derecho constitucional a la presunción de inocencia del diputado.

Están realizando la investigación. "Lo que corresponde ahora es la realización de una investigacion profesional y despolitizada que establezca la veracidad o falsedad de esta acusación", dice el comunicado difundido recientemente en los medios.

Barral fue aprehendido a denuncia del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, quien está recluido en el penal de San Pedro por cargos de corrupción. Según la acusación, el diputado extorsionó a la exautoridad mediante un intermediario en la cárcel, para pedirle dinero a cambio de no denunciarlo por negociados dentro el recinto.

Argumentan que la justicia "no es confiable". Para UN, la justicia no es confiable, por lo cual anuncia que movilizará a sus "recursos parlamentarios" para que supervisen el trabajo de la Fiscalía y la Policía.

Pidió que para la investigacion se tome en cuenta que Patana tiene intereses, pero aclaró que su partido "no acepta la corrupción, venga de donde venga, y caiga quien caiga".

La Fiscalía ya lo imputó. Por otro lado, la Fiscalía de La Paz imputó ayer a Barral, por el delito de uso de influencias. "Por lo que nos han anunciado está imputado por uso de influencias. Aparentemente por ese delito, pero vamos a ir a ver si solo se trata de eso", informó su abogado, Omar Durán.

Dijo que se trata de una información extraoficial y que al momento Barral permanece en celdas judiciales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Según el informe de inteligencia policial, un interno (denunciante del caso) del penal de San Pedro entregó un sobre a otro interno intermediario y éste llamó a una persona externa (asistente del diputado) para que recoja el sobre con dinero. Previamente, el reo intermediario habría separado su parte en la extorsión.

