Día del Maestro Boliviano

'El trabajo de un profesor no es enseñar sino formar para la vida'

Homenaje. Hoy los educadores están de fiesta. Algunos lo celebran en las aulas y otros alejados del oficio recuerdan su experiencia.

Jueves, 6 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Agasajos. En el kínder Magisterio, como en muchos establecimientos, los profesores fueron festejados.

Un maestro debe tener conocimiento del entorno social del alumno, ser una biblioteca andante y no cometer errores ortográficos, son las premisas que la profesora jubilada Ninfa Ortiz enumera con determinación. Sus 40 años de experiencia en la enseñanza en unidades educativas le han permitido tener la satisfacción de ver generaciones de personas que hasta ahora la llaman para agradecerle las enseñanzas. Hace siete años que no ejerce en el oficio y reconoce que la pedagogía ha tenido sus cambios. La experta que trabajó en aula, educación a distancia y como directora, se suma al festejo y recuerda que el "trabajo de un maestro no es enseñar sino formar, dar armas para enfrentar la vida". Hoy 6 de junio se recuerda el Día del Maestro gracias a un Decreto Supremo emitido por el presidente de Bolivia Bautista Saavedra que fijo la fecha para festejar la creación de la primera escuela de educación fundada en la ciudad de Sucre en 1909.

Con más "sombras que luces" fueron festejados por sus alumnos. Si bien el panorama por los sueldos y las horas de trabajo no son muy favorables, los educadores celebraron este aniversario con un día de asueto. Ayer en distintas unidades se realizaron actos cívicos y agasajos. "Nos encuentra con más sombras que luces este festejo", manifestó el exdirigente del magisterio, Saúl Ascárraga. "Si la educación no ha colapsado es por la buena voluntad de los profesores. Un gran apoyo son los padres de familia que aportan con plata de su propio bolsillo", aseguró la exautoridad.

Demandas del sector. Según Ascárraga, las principales exigencias de los maestros es que se revalorice la educación en general. "Eso implica que se tome en cuenta la importancia de atender la educación de los niños y adolescentes. Si logramos esto, automáticamente va a mejorar la vida económica, administrativa de los maestros", resaltó. Agregó que para ello, se necesita que se cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado, que establece la educación como su primera responsabilidad. Eso implica incrementar el presupuesto actual de 8% a uno de 15 o 20 y llegar hasta un 33%, que es el objetivo. "Con este monto tendríamos bachillerato técnico, habría más carga horaria y con seguridad va mejorar nuestra situación", puntualizó Ascárraga.

Los maestros rurales. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (Conmerb), Freddy Mamani, informó ayer que el 99% de los maestros rurales desempeñan funciones en el país cuenta con licenciatura, lo que significa elevar el nivel educativo en todo el territorio nacional. "Antes, los maestros teníamos una formación más o menos definida hasta un técnico superior, pero con la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez se ha definido que la formación ahora sea a nivel de licenciatura, lo que hemos ido trabajando hace seis años, y hasta ahora 99 por ciento de los docentes logró la licenciatura a través del Programa de Formación Complementaria para actores del Sistema Educativo Plurinacional", indicó en entrevista con la ABI. Mamani dijo que esa formación significa "elevar la calidad de la educación" en el país, porque ahora los maestros son más preparados lo que se refleja en los estudiantes. Agregó que en muchos casos los docentes del área rural se preparan y adquieren títulos de maestría, pero anunció que esa formación no quedará ahí, porque se está proyectando llegar también al grado de "doctorado". El dirigente también recordó que antes los educadores trabajábamos 140 horas, pero se les pagaban por solo 72 horas. "En este momento en nivel inicial el maestro trabaja 100 horas y le pagan las 100 horas, en el nivel primario en las unidades educativas de frontera los maestros trabajan 120 horas con varios cursos y le pagan por las 120 horas, y en el área central se trabaja 120 pero te pagan 108, es algo que aún hay que ajustar, pero evidentemente ahora la brecha es mínima", subrayó.

Reconocimientos. El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, entregó reconocimientos a 93 facilitadores que cumplieron labores educativas en el Programa Nacional de Post Alfabetización. El viceministro explicó que cada año entre 10.000 y 12.000 personas realizan el trabajo voluntario de post alfabetización. Este programa inició en 2006 cuando se tenía un nivel de analfabetismo de 13,28%, según datos del Censo de 2001, que bajó a 2,4% en 2018. También dijo que en 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura validó la tasa de 3,8% de iletrados en el país, por lo que declaró a Bolivia Estado libre de analfabetismo.

8% del presupuesto

del estado está destinado para la educación en el país.

20 Mil

profesores en 2018 tenían 65 años de edad y aún estaban activos laboralmente.

Asueto para los maestros en medio de protestas

Hoy las clases se suspendieron para los maestros por el aniversario de los profesores. Previo a este día se presentaron algunas situaciones nada agradable para los maestros como la de los profesores urbanos en Cochabamba que iniciaron una huelga de hambre exigiendo respeto al asueto del 6 de junio y que se efectúe un desagravio a una fecha emblemática que consideran importante. Asó lo reportó radio Pío XII de la Red ERBOL. "Magisterio no tolera el abuso y prepotencia de la autoridad, 6 de junio de protesta y dignidad. Asueto, asueto, asueto...!", coreaban los huelguistas. Los educadores de la capital del valle aducen que las autoridades educativas dictaron una norma en la que obligan a los profesores a realizar los agasajos y actividades conmemorativas el 6 de junio. en contraposición a lo que se hacía anteriormente cuando se realizaban los festejos un día antes. "El 6 de junio es asueto", sostuvo la profesora Norma Barón, dirigente del magisterio urbano en la capital cochabambina. "Magisterio no tolera el abuso y prepotencia de la autoridad, 6 de junio de protesta y dignidad. Asueto, asueto, asueto...!", coreaban los huelguistas.