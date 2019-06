Advertencia-470-empresas-afectadas

Con la Ley de eliminación de plásticos

Preocupación. El presidente de la CNI calificó de grave el proyecto de ley que pretende eliminar las botellas PET.

Jueves, 6 de Junio, 2019

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Ibo Blazicevic, calificó de grave el proyecto de ley departamental que apunta a la eliminación de plásticos y envases descartables, que incluye a las botellas politereftalato de etileno (PET). Dijo que el sector está dispuesto a coadyuvar con el medioambiente, pero advirtió que la norma afectaría a 470 empresas inmersas en la actividad.

No existe un sustituto. "En cuanto a lo que respecta a soluciones, hemos visto en varios supermercados la entrega de bolsas biodegradables, y está bien, y es el camino que debe tomar la industria, pero hemos visto con muchísima preocupación que incluye el PET, y el PET está en cinco rubros: alimentos, leches, agua, gaseosas, medicamentos, que no encuentran un sustituto, ojalá tuviéramos un sustituto un incentivo para ir al vidrio, pero el mundo no lo ha encontrado", afirmó. Blazizevic dijo que la Gobernación de La Paz no va a poder parar la producción de envases PET y eso significaría afectar a 470 empresas que están ligadas de una u otra manera en la producción de plásticos o con productos que usan PET.

"Quiero decir muy claramente, los industriales estamos absolutamente preocupados al igual que el resto de la población con la situación del medioambiente. Queremos aportar a una solución que evite la contaminación del medioambiente, pero creo que tenemos que sentarnos a discutir este que es un tema muy grave para encontrar una solución que satisfaga a todos, al medioambiente principalmente", dijo.

Prohibición. En su artículo primero, el proyecto de ley establece: "la prohibición del uso de bolsas, recipientes, botellas y otros envases plásticos de un solo uso descartables, utilizadas y entregadas por supermercados, tiendas de barrios, farmacias, mercados populares, comercio minorista, comercio informal, empresas embotelladoras para fines de transporte, envoltura, carga o traslado de productos o mercaderías, minimizando el impacto al medio ambiente y a la biodiversidad".

Plazo de 40 días. Ante el plazo de 40 días que da el proyecto de ley para eliminar los plásticos y envases descartables, el Presidente de la CNI consideró un "absoluto sinsentido".

"Creo que tenemos que pedirle a la Gobernación que sea seria y a los asambleístas que sean serios, evidentemente estamos de acuerdo en contribuir al medioambiente, todos queremos eliminar las bolsas plásticas, creo que no hacen bien al medioambiente, pero esta no es la manera", subrayó.

