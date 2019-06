Un muchacha denunció que lo lanzaron

Cayó del piso doce cuando disfrutaba con amigos

Detenidos. La testigo principal contó que fue violada en la borrachera.

Miércoles, 5 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Sospechosos. Los cuatro amigos guardan detención preventiva en celdas de la Felcc.

La mañana del 15 de abril el cuerpo de Javier Enrique Campos Gutiérrez fue encontrado sin vida, recostado en la terraza del tercer piso del céntrico edificio Plaza Guapay.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen asumió conocimiento del hecho alertado por los responsables del condominio. Hasta ese momento, la muerte se inclinó a un supuesto suicidio, toda vez que la Policía tomó conocimiento que el joven de 20 años se encontraba horas antes consumiendo bebidas alcohólicas con amigos en el piso doce del condominio.

La investigación en curso. En la oportunidad fueron convocados a declarar cuatro adolescentes, amigos de la víctima, todos varones. Las cuatro declaraciones mencionaban que Campos se encontraba ebrio y drogado. En su intención de sentarse al filo de la terraza, este supuestamente cayó accidentalmente por su estado de embriaguez, dejando atónitos a sus amigos, quienes por miedo se marcharon del lugar sin comunicar lo ocurrido hasta el día siguiente, cuando el encargado del edificio encontró el cadáver. Este fue el hilo de investigación para destapar un supuesto asesinato seguido de violación, en la cual una muchacha decide romper el silencio ante las amenazas de muerte y contar en detalle lo que verdaderamente pasó la noche del 14 de abril en el piso 12 del condominio.

Reconstrucción. Los investigadores de la Felcc tuvieron que desarrollar una reconstrucción con todos los actores y utilizar un muñeco para analizar la caída y la posición de cómo se encontró el cadáver. Los cuatro sospechosos, Sergio, Enrique, Mauricio y Manuel, fueron puestos ante un juez cautelar con escasos elementos de convicción, lo que permitió que una juez les otorgue medidas sustitutivas ante las interrogantes que pudo tratarse de un suicidio.

Familia disconforme. Los familiares no aceptaron la determinación judicial, debido a que Javier Enrique era un joven con un futuro prometedor y jamás se le pasó por cabeza lanzarse desde un edificio, además que las declaraciones de los amigos no convencían porque habían ciertos vacíos que no coincidían a lo real.

Felipe Campos, padre de la víctima, comentó que gracias a la declaración de una muchacha se llegó a descubrir la verdad de lo sucedido y que ella se mantuvo en silencio debido a las amenazas que recibió de los involucrados. “A mi hijo lo agarraron del hombro y lo lanzaron desde el piso 12 y cayó al tercer piso donde fue encontrado”, señaló el padre.

La testigo clave. Los familiares llegaron a dar con la muchacha después que un testigo señaló que entre los jóvenes que aquella noche bebían se encontraba una dama que salió a hombros y la vieron abordar un vehículo.

Una vez ubicada la muchacha, recién se atrevió a contar de manera cronológica lo sucedido aquel fatídico día. La joven relató que el 14 de abril se encontraba acompañada de su abuelita y a las 19:00 recibió un llamado a su celular de Javier Enrique, a quien no veía desde casi un año. Ella refiere que se sorprendió al escuchar su voz, más aún cuando la invitó a compartir una fiesta con sus amigos. Entre las textuales que hizo mención fueron: “Vení estamos con cuatro amigos va a haber trago y éxtasis (droga)” .

Ese momento me insistió expresando que traiga amigas y que cubrirían los gastos de los pasajes. La joven dijo que llegó a las 21:00 hasta el edificio y fue recibida por Javier, quien la subió hasta el piso 12 donde se encontraban sus amigos bebiendo ron con cola. La víctima la presentó y les comentó que anteriormente ella fue su enamorada con el fin que no la molestaran ni se propasaran.

Droga y violación. Al calor de los tragos, uno de los jóvenes acuerda en hacer una llamada vía celular y pide que le traigan éxtasis, marihuana y droga hasta el edificio. Ella reconoció haber ingerido una tableta y a la segunda se indispuso y se dirigió al baño a vomitar. En el momento que ingresó al baño entraron por detrás Manuel y Enrique, quienes empezaron a tocarla y tratar de besarla, pero como puso resistencia, la sujetaron por la fuerza, cerraron la puerta y la violaron por separado. Tras la agresión, la joven ingresó temerosa a llorar a una habitación por el lapso de una hora. Al rato entró Sergio y le pidió que salga a compartir con los demás a la terraza. Ella detalló que al salir encontró a Javier reclamando lo que le hicieron, pero la discusión subió de tono y sus amigos lo llevaron hasta la baranda de la terraza desde donde cayó. Luego abandonaron el edificio y Sergio la llevó por la fuerza a su apartamento, donde le advirtió que no dijera nada de lo sucedido. La mujer afirmó que no se atrevió a denunciarlos porque temía por su vida. Los cuatro adolescentes guardan detención preventiva por el supuesto delito de asesinato y en los próximos días comenzará su juicio oral para condenarlos.

