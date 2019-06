Proyecto de Ley

Buscan obligar a debatir a los candidatos

Fecha. Desde su candidatura para las elecciones generales de 2006, cuando llegó al poder, Evo Morales no participa en debates.

Los diputados de la oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el proyecto de ley para obligar a los binomios presidenciales a debatir sus propuestas electorales, en miras de los comicios del 20 de octubre. "Se establece la obligatoriedad de debates electorales entre candidatos a Presidente y Vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas", se lee en el primer artículo del proyecto.

Sobre el proyecto. Esta normativa contempla que el debate se debe dar en los 25 días hábiles posteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas, prevista para el 19 de julio en el Calendario Electoral de las elecciones generales 2019. Establece que los candidatos que no participen en debates serán sancionados "con el no otorgamiento de espacios de publicidad estatal y no están habilitados la publicidad privadas, y dichos espacios (vacantes) se repartirá de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes".

Antecedentes. Desde su candidatura para las elecciones generales de 2006, cuando llegó al poder, Evo Morales no participó en debates de candidatos presidenciales. La última vez que lo hizo fue en las elecciones de 2002 en las que perdió ante Gonzalo Sánchez de Lozada, con quien precisamente debatió. En ese sentido, los postulantes de otros partidos participaron en debates en las elecciones generales del 2006, 2009 y 2014.

El MAS se divide en opiniones: El partido oficialista considera que este tipo de normativa no es necesario, porque el Presidente debate día a día con el pueblo y no se requiere otro tipo de palestras para ello.

Asegura que este no puede debatir con candidatos que tienen poco apoyo de la ciudadanía, según las encuestas. "El pueblo es su objetivo, es su prioridad, es el soberano, consiguientemente el debate cada día con el pueblo. No necesita una palestra, él es parte del pueblo (...). Debemos respetar que es parte del pueblo, debate cada vez con el pueblo", dijo la jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez. A contracorriente, el diputado jefe de bancada del MAS de La Paz, Sergio Choque, expresó que, si bien es una decisión de Morales, sería una buena opción que participara en debates. "Es una decisión del candidato, en este caso nuestro Presidente; sin embargo, yo creo que es una buena opción (debatir) a fin de que la población pueda conocer las propuestas de todos los candidatos, ver el grado de conocimiento de los mismos. Ojalá que lo pueda hacer en su decisión el Presidente", explicó Choque.

TSE analiza organizar los debates presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaría considerando organizar debates entre los candidatos a la presidencia, lo que generó una ola de posiciones encontradas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según reportó Los Tiempos, los debates podrían realizarse entre 60 y 90 días antes de los comicios del 20 de octubre, y sería organizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Aunque la propuesta aún no es oficial y tampoco es seguro que se lleve a cabo, ya empezó a hacer eco en los partidos políticos, sobre todo en el MAS. Y es que el candidato del oficialismo, el presidente Evo Morales, nunca ha participado ni ha aceptado los retos a debatir que le lanzaron sus distintos rivales políticos de pasadas elecciones.

García Linera asegura que está dispuesto a debatir

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que está dispuesto a debatir, sin embargo, para no aburrirse, plantea que pongan al frente a cuatro o seis de los candidatos opositores que participarán en las Elecciones Generales de octubre de 2019. "Yo voy a todos los debates que tiene el presidente. Que pongan a los 4 candidatos al frente. A los 6 si quieren para no aburrirme", señaló García Linera, cuando fue consultado sobre si participará en un debate presidencial que sería organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

