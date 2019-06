Acusan a Barral de extorsión

El sindicado se declara inocente

Situación. El aprehendido apunta al exalcalde masista de El Alto de armar el caso en su contra.

Miércoles, 5 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Personaje. Barral, ayer, esperaba hablar con la Fiscalía sobre el caso.

Después de ser aprehendido por presunta extorsión a los reos del penal de San Pedro, el diputado Amílcar Barral dio unas declaraciones en las que asegura que es inocente y apuntó al exalcalde masista de El Alto, Édgar Patana, de armar este caso para inculparlo. Barral señaló que Patana busca incriminarlo debido a que en su rol de diputado, reveló que el exalcalde de El Alto vende celdas dentro del Penal de San Pedro. "Lo he denunciado por venta de celdas (...) Imagínense, yo lo he denunciado y ahora me ha denunciado a mí", señaló.

Argumento. Barral ratificó su denuncia respecto a que el exalcalde alteño vende celdas en 10 y hasta 13 mil dólares dentro del penal y que ahora, en una especie de vendetta, busca denunciarlo por supuesta extorsión.

Consultado sobre cuáles serían las causas de su aprehensión, Barral se limitó a decir que "no entiende" y que esperará a hablar con el fiscal para conocer los cargos en su contra. "Eso significa que estamos haciendo un buen trabajo de legisladores", añadió el Diputado de UD. Señaló que se encuentra en una oficina del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) esperando a hablar con el fiscal del caso.

Detalles del caso. Barral fue aprehendido la tarde de ayer junto a otra persona que, supuestamente, pedía dinero a reos del penal de San Pedro para entregárselo al diputado de UD. Según información de la Policía, esta persona sería ayudante de Barral y habría tenido en su poder un sobre con dinero entregado por reos del penal paceño. En ese sentido, el abogado de Barral, Omar Durán, señaló que ese dinero habría sido entregado por Patana a otro reo del penal de San Pedro y ese segundo recluso se lo habría dado al ayudante del diputado. "Los delitos son personales, a Barral se lo ha aprehendido solo porque trabaja con esta persona. (a Barral) nunca se lo pillado con dinero ni nada", señaló. Agregó que sospecha que este caso fue armado por Édgar Patana.

2 Personas

fueron aprehendidas ayer, Barral y otra persona más, según informaron.

