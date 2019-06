Alicia busca frenar el tumor en su rostro

Logra ayuda para una quimioterapia

Cáncer. Desde hace 10 años la mujer tiene un tumor maligno en la cara. Tiene que juntar 15.000 bolivianos.

Miércoles, 5 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Aferrada. Alicia no pierde las esperanzas de frenar su tumor.

Desde que se conoció la dramática historia de Alicia Mollericona (48), una paciente con un tumor maligno en el rostro, la solidaridad no se dejó esperar, ya logró reunir Bs 5.000 de los Bs 15.000 que necesita para tres sesiones de quimioterapia paliativa para controlar el cáncer que se expande por su cara y cabeza.

Su primera quimioterapia. Con el dinero recaudado, este martes, podrá internarse en Oncología del Hospital de Clínicas en la zona de Miraflores, para recibir el primer tratamiento de quimioterapia para calmar el insoportable dolor que le produce el tumor que le fue detectado hace más de 10 años y que ahora le afecta el habla.

Alentada por el amor a sus hijos. Alicia comenta a ANF, que desde que se publicó su historia por este medio, el pasado 29 de mayo, no dejó de recibir llamadas de apoyo y aliento. Algunas personas depositaron dinero en su cuenta del Banco Unión 10000022160141. Admite que estaba desalentada y no tenía esperanzas de concretar el tratamiento por falta de recursos, pero el amor a sus tres hijos, de 18, 9 y 8 años, la alentó a no desistir.

"Estoy muy agradecida con todos los hermanos que me han apoyado. He logrado reunir Bs 5.000 y con esa plata me voy a internar en el hospital. Estoy feliz por la ayuda", expresa emocionada e insiste en su pedido de solidaridad para concretar los otros Bs 10.000 que necesita para completar su tratamiento.

Los galenos le recomendaron quimioterapias paliativas para controlar el dolor que le causa el tumor que deforma su rostro y cubre con una bufanda por temor a las burlas de transeúntes.

10 Años

hace que Alicia recibió su primera cirugía en el rostro.

Elevados costos del tratamiento para el tumor

Hace 10 años, Alicia se enteró de su enfermedad y tuvo que someterse a una costosa operación para detener el tumor que le crecía en el rostro. Los médicos le recomendaron radioterapias, pero los altos costos del tratamiento y la distancia desde su lugar de origen, Escoma en la provincia Camacho de La Paz, le impidieron seguir con el tratamiento.

Padece tumores malignos que son conocidos como sarcoma de partes blandas.

