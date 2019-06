El objetivo es el aumento del consumo percápita

Productores de cerdo incentivan a un mayor consumo

Contexto. Pese a los precios bajos, el sector continúa trabajando por un mayor crecimiento y que el cerdo sea una alternativa diaria en los hogares.

Martes, 4 de Junio, 2019

Desde hace cinco años la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) promueve la ingesta de carne de cerdo, lo que ha contribuido a incrementar su consumo per cápita de 5 a 9 kilogramos, que si bien sigue siendo bajo, se continúa trabajando para que esto vaya en crecimiento. La campaña lanzada a principios de esta gestión ayudó mucho para que la gente vea al cerdo como una alternativa de consumo diario.

Incremento del 300% en consumo. Egon Watchel, vicepresidente de Adepor, manifestó que el crecimiento del consumo es de alrededor del 300% y esto se debe a que se ha logrado desmitificar un poco la creencia que había de la gente, en donde solo consumían cerdo para fin de año o una fecha en especial. "Hemos empezado a demostrar a la población de que hay muchas otras formas de consumir el cerdo, por ejemplo en hamburguesas, majadito, saice, entre otros platos. Estamos logrando este efecto, la gente se está dando cuenta y por eso ha sido ese disparo que ha habido en el consumo sobre todo en Santa Cruz", explicó el directivo de Adepor, a tiempo de agregar que el cerdo es una de las carnes más deliciosas y que contiene muchos nutrientes.

En el mes de febrero, la institución lanzó la nueva imagen de su campaña “Que sea con cerdo” a través de su página web y de Facebook. Esta renovación se destaca por utilizar luces de neón, a modo de cartel, para llamar la atención de quienes aún no conocen la variedad de platos que se pueden preparar con este alimento. Entre las actividades que se desarrollarán en el marco de la campaña “Que sea con cerdo”, se destaca la distribución de recetarios en centros de abasto de la ciudad; la publicación de artes, recetas y videos en la fanpage de Adepor; la capacitación sobre desposte de cerdo dirigida a chefs, restaurantes, despostadores y otras personas interesadas en conocer este proceso, y entrevistas a nutricionistas en programas de radio y televisión.

Los precios se mantienen bajos. Por otro lado, Watchel indicó que por cuarto año consecutivo los precios del producto, se mantienen bajos y eso afecta de gran manera al productor que está trabajando al costo.

"Nosotros estamos al cuarto año de bajo precio, el 2016, 2017, 2018, hemos tenido precios muy bajos, prácticamente hemos estado al costo y este 2019, estamos casi repitiendo, porque se habla de que hay una crisis a nivel mundial, a nivel nacional, cayeron las exportaciones, etc, y eso se refleja en el consumo de la gente, si bien estamos en área donde la gente no va a dejar de comer pero la gente en vez de comer tres veces a la semana come dos, en vez de salir dos veces a un restaurante , van una o cada dos semanas sale con la familia, entonces eso nos golpea", explicó. a tiempo de agregar que cuando hay un exceso de producción de proteína animal, exceso de producción de ganado de carne y exceso de producción de pollo, también el sector porcicultor se ve afectado toda vez que el exceso de producción sobre todo de pollo hace que los precios estén bajos y la gente prefiera comprar pollo en vez de cerdo. "En la última crisis del sector avícola tenían una sobreproducción de 22 millones de pollos al mes, cuando el consumo es de 13 millones, indirectamente a nosotros los productores de cerdo nos ha afectado porque la ama de casa en vez de ir a comprar 5 kilos de carne de cerdo, venía con 7 o 5 pollos que pesan 1/2 kilo y o 2 kilos", argumentó.

Pese a todo este contexto, el productor dijo que el sector espera seguir creciendo y cerrar el año con un consumo de 11 kilos en Santa Cruz y entre 6 y 7 kilos a nivel Bolivia.

Crecimiento en la productividad. Por otro lado el vicepresidente de Adepor, indicó que muchas granjas que estaban en crecimiento han tenido que cerrar, sin embargo, sigue habiendo un crecimiento vegetativo, no en la cantidad de madres, sino en la productividad de la granja, antes se vendía cerdos de 90, 95 kilos, ahora se entregan cerdos de 105 a 110 kilos, lo cual es más carne que se oferta al mercado, pero las granjas han parado de invertir en nuevas granjas, va para el segundo año. La producción está centralizada en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Se estima que en Santa Cruz, se produce el 80 por ciento de todo el cerdo que se consume en Bolivia.

45 Mil

madres en Santa Cruz que están en el sistema intensivo de producción.