Piden que aclare sus declaraciones

Acusan a la presidenta del TSE de violar la CPE tras 'amenazas' a jóvenes

Lunes, 3 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Presidenta del TSE, María Eugenia Choque. Foto: Archivo de ANF

El diputado opositor Amilcar Barral acusó a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, de violar la Constitución Política del Estado y pidió que aclare sus declaraciones de "amenaza y presión" a los nuevos jóvenes votantes.

"...más allá de haber habilitado a candidatos inconstitucionales, ahora su autoridad, desconociendo y violando flagrantemente amenaza y presiona a los futuros votantes con declaraciones por demás desatinadas", dice la nota escrita que Barral remitió a esa autoridad.

Después que la Presidenta del Órgano Electoral Plurinacional dijera que los jóvenes que cumplan 18 años antes del 20 de octubre cuando se realicen las Elecciones Generales, si no se empadronan y no votan "No van a poder hacer trámites para el ingreso, por ejemplo, a la universidad (...).

Choque explicó que para realizar las transacciones bancarias los ciudadanos requerirán la boleta de sufragio para hacer transacciones, por lo que, al no tener la boleta de sufragio, no podrán hacer depósitos en el sistema bancario, por ejemplo, para inscribirse a las universidades.

El legislador sostiene que la Presidenta del TSE no tiene ningún derecho de amenazar o presionar a ningún ciudadano boliviano, porque sus declaraciones están fuera de lugar y de sus funciones "por tal motivo, insto a su autoridad aclarar públicamente estas declaraciones, siendo la cabeza de una institución que tendría que ser democrática sobre todas las cosas".

Barral cita el artículo 13,14 y 26 de la Constitución Política del Estado referidos al ejercicio de los derechos y garantías fundamentales y de los derechos políticos ciudadanos.

"En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que éstas no prohíban", cita el texto constitucional, el legislador./ANF