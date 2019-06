Adepcoca rechaza acusación sobre uso de dinamita y lo atribuye a estrategia del Gobierno

Lunes, 3 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Foto: captura de video

El dirigente de la Asociación de Productores de Coca de Los Yungas de La Paz (Adepcoca), Sergio Pampa, rechazó este lunes la acusación sobre el uso y la repartición de dinamita en comunidades de esa región como denunció una delegación de cocaleros del municipio de Coripata el domingo en La Paz.



"Dicen que nosotros estamos manejando explosivos, que fui a repartir, pero yo estaba en mi casa, en mi comunidad, y estaba en la reunión de mi comunidad, cómo es posible que digan que yo estaba en la comunidad de Trinidad Pampa (repartiendo dinamita), eso está lejos de mi comunidad", remarcó el dirigente en conferencia de prensa.



Pampa atribuyó esta versión al propósito del gobierno de descabezar a la dirigencia cocalera de La Paz, que representa una molestia para el gobierno.



El dirigente de Trinidad Pampa, Jorge Silva, denunció que el gobierno utiliza a comunarios para que declaren contra él y contra Pampa, para decir que ambos por varias comunidades como Coscoma y Machacamarca dejaron dinamita.



Lamentó que ahora haya órdenes de aprehensión contra ellos dos por denuncias falsas.



"Nos están buscando a los dos, porque ya han hecho la acusación diciendo que hemos repartido dinamita, afines al MAS nos han denunciado y por eso nos están buscando a los dos", apuntó.



El sábado Sergio Pampa fue agredido por cocaleros afines al MAS pero resultó denunciado.



Pampa lamentó que todo esto ocurra porque la dirigencia es crítica al partido de gobierno, y por ese motivo ahora a los cocaleros no se les permite pasar su producción en el control de La Rinconada al no contar con una "orden comunal" aprobada de forma unilateral por productores oficialistas.



"Si no apoyas al MAS, ya no pasas La Rinconada, te quitan la coca; Adepcoca es de muchos años y siempre hemos sido respetados en nuestro procedimiento, pero ahora mediante esa orden comunal te quitan la coca, y el Gobierno no quiere solucionar", apuntó.



Dijo que hicieron llegar hasta un pliego petitorio al presidente Evo Morales y "hasta ahora no hemos recibido respuesta, pero si quieren conformar otra Adepcoca".