Teléfonos inteligentes

El avance de la tecnología pone en riesgo la existencia de 'los héroes de celulares'

Sin importar la marca, todos los aparatos corren el mismo riesgo: rotura de pantalla, problemas con el audio o reproducción de video, entre otros. Ellos, por ahora, resuelven todo.

Lunes, 3 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Edwar Soleto experto en reparación de la marca Iphone.

Todos los días la tecnología avanza a pasos agigantados y lo hace bajo la premisa de facilitar y mejorar la calidad de vida de la gente. Es por ello que las marcas de teléfonos inteligentes se superan así mismas con cada nueva versión de estos aparatos. Intentan cubrir la mayor cantidad de necesidades y brindar soluciones prácticas a problemas y demandas recurrentes de los usuarios. Es así que las dificultades que los primeros aparatos presentaban, ahora son historia. Esta es una gran ventaja para el usuario, pero para los técnicos de celulares, que se dedican exclusivamente a reparar estos equipos, representa un reto que cada día crece. Ellos (los héroes de celulares) se manifiestan preocupados, porque a medida que aparecen nuevos modelos, las dificultades son menores o muy complejas, lo que les exige capacitación y actualización constante para continuar dando soluciones oportunas.

Los cambios en los componentes han sido claves. A decir de Moisés Camacho, técnico en la zona del mercado Mutualista, las grandes compañías telefónicas siguen el proceso de cambio y actualización en componentes que antiguamente no intervenían y que hoy están siendo modificadas como en el caso de la batería, la mayoría está optando por fabricarla integrada y no removible esto quiere decir que no se puede sacar del teléfono sino que esta integrada a la placa madre. Otra innovación son las pantallas AMOLED ( pantallas más delgadas) en dispositivos de baja, media y alta gama siendo delicadas comparada con las antiguas. “El cuidado y protección debe ser con funda, vidrio templado y no tumbarlo es la clave para cuidar su teléfono”, señaló Camacho.

El futuro de los técnicos. Con energía y certidumbre, comenta Moisés, la desaparición de técnicos en un futuro próximo, culpando a los avances que tendrán los teléfonos inteligentes en nuevas generaciones, la batalla contra la reparación en general se verá afectada por mejoras en problemas comunes que afectan a la mayoría repitiendo un patrón a seguir constantemente, podría decirse que las pantallas serán más resistentes a las caídas, mejorando considerablemente como una protección tipo blindada y que perdure notablemente en el tiempo, no solo una caída, sino un golpe o raspones. Conjuntamente con esta peculiar atribución vendrán las pantallas flexibles, plegables juntando estas dos características definitivamente corren peligro los técnicos como héroes de celulares. La carga inalámbrica es algo que muchos no lo esperaban, y ya no es una innovación sino realidad. Samsung cuenta con Wireless Charger EP-NG930BBEGWW es un cargador sin cables y no necesita ningún enchufe que conectar al teléfono, está disponible para los modelos S6 en adelante, esto quiere decir que ya no podrán arruinarse las entradas de carga, durando considerablemente el componente, pero no quiere decir que la batería no pueda dañarse que es otro problema a resolver por parte de las compañías y veremos cómo solucionan el tema. Al igual que la resistencia al agua, polvo, entre otros, falta mencionar los accesorios que se pueden añadir.

En el otro extremo de la ciudad. Camacho lleva 7 años como técnico y cuenta que en la zona de la Mutualista la pantalla rota o mojada es lo más común, Samsung junto a Huawei encabezan la lista de reparaciones seguido del iPhone, en algunos casos la dificultad de conseguir repuesto para marcas extranjeras como ser Alcatel, Vodafone, Movistar, etc. complica la resolución de los problemas. “Samsung tiene un montón de modelos que para cada continente tienen distintos lanzamientos, es igual que los autos, Toyota por decir en Bolivia solo manejamos cinco clases de modelos pero en otros países tienen bastante modelos siendo de la misma Toyota”, afirmó Camacho.

El transito turístico o de los mismos bolivianos que visitan países extranjeros y vuelven, movilizan a teléfonos poco conocidos y esos son los que cuesta reparar por la falta de repuestos con los que aun no cuentan los técnicos.

Nada fuera de lo común. Los cambios de pantallas (táctil) seguido del cambio de Glass, son los contratiempos más comunes que sufren los celulares. Los cambios de plaqueta en dispositivos quemados son raros pero no escasos con los que tienen que lidiar día a día técnicos. Las marcas top a reparar son Samsung, Huawei y Xiaomi, los famosos Sony y Nokia quedaron desplazados por la misma sociedad que dejaron de usarlas por diferentes motivos. Los repuestos difíciles de conseguir son una realidad entre los técnicos pero no imposible, esto se atribuye a marcas poco comerciales con bajo conocimiento por la parte social, en su mayoría las marcas chinas, “Asus es una marca líder en computadoras pero en celulares no, porque su estética es muy cuadrada, informal, el sistema operativo que tiene”, dijo el técnico experto en reparación de celulares Moisés Menacho, desde el mercado La Ramada.

Repuestos por pedido. El modelo Nokia Caterpillar es uno de los que más cuesta reparar por la baja comercialización de este modelo, solamente los obtendrían por pedido o sacando de otro celular que sea el mismo modelo. Cuando la reparación por falta de repuesto u otro tipo de inconveniente deja de ser una opción de arreglo, normalmente el usuario opta por llevarse el artefacto pero los técnicos no descartan una opción de negociar con el cliente realizando una oferta por su aparato en el caso que el experto vea como una fuente de repuestos para otro teléfono si aun está en condiciones (20% son los casos).

Dos áreas importantes. Trabajan con todas las marcas de dispositivos inteligentes del mercado, todo tiene solución y no hay problema que ellos no puedan resolver, existen dos áreas a la hora de reparar un teléfono uno es el reemplazo de piezas y la electrónica, el 80% de los entendidos existentes se dedican a cambiar piezas (batería, pantalla, entrada, etc.) el otro 20% ejercen en electrónica, las plaquetas tienen un circuito complicado que pocos tienen conocimientos, todas las piezas son importantes y nada se les escapa en consideración ya que cada tornillo o chip cumple su función en la totalidad de uno solo. Los avances en nuevos aparatos no frenan el conocimiento o imponen una barrera en su trabajo, por lo tanto están actualizados con cursos y tutoriales online (vídeos de Internet) a tiempo completo ampliando una base de información previamente obtenida en sus estudios realizados.

No arriesgue su capital. Si usted tiene una réplica debe saber que son pocos los casos reparados y con piezas cambiadas por la escasez de repuestos con tan solo el 3% a 4% de eficacia en su rehabilitación, considere comprar algo original para no sufrir un daño económico más grande de lo que pudiera evitar.

“Comprar un teléfono de caja sellado, la gente no toma en cuenta la originalidad sino el precio, pero el tema importante es que no va a encontrar repuesto”, aseguró Moisés.

Otro líder como ser iPhone. Edwar Soleto, experto en microelectrónica con 15 años trabajando con la marca iPhone, cuenta que a diferencia de otras marcas los problemas comunes en esa compañía son por usar cargadores genéricos (cargadores falsos) dañando los puertos de carga o reguladores de carga al igual que cargarlos en vehículos por la alta y baja electricidad que generan, después sigue la rotura de pantalla y vidrio que es lo típico. Si hablamos de cambio de la pieza de carga en el iPhone 5s tiene el precio de Bs 250, en el 6 aumenta en Bs 100 por el modelo, el cambio de pantalla con alta demanda son el 5, 5s, 6 y 6s con las que trabajan constantemente, el precio está estipulado desde Bs 170 hasta los 260, dependiendo del modelo pero estas son pantallas genéricas ya que las originales resultan tener un precio diferente alcanzando valores distintos. Otro inconveniente es el códec audio (no te escuchan cuando llamas, tampoco puedes mandar audios) en versiones 7 y 7 plus principalmente se atribuye a los golpes que sufre el dispositivo. “Hay una línea en el mismo códec audio que es el amplificador de sonido, que se suele romper y nosotros tenemos que sacar el repuesto para reconstruir esos pines después volver a ponerlo”, aseguró Soleto.

No tienen repuestos. Al igual que los demás técnicos Edwar no trabaja con teléfonos que sean réplicas por el hecho que son demasiado delicados y la falta de repuestos inexistentes en su rubro carecen de soluciones a estas imitaciones. cuando llega un teléfono apagado, esto inquieta al técnico por la complejidad y variedad de casos que pudo sufrir el aparato para llegar a esa situación. “Puede entrar en corte el CPU que es el procesador del celular, entra en corte o no le llega electricidad para reaccionar entonces nosotros tenemos que analizar con los planos esquemáticos punto por punto, son bastantes puntos donde tienen distintos voltajes y tienen que llegar exacto para que pueda arrancar, eso es un análisis muy largo que nos puede tomar dos días”, resaltó Soleto.

¿Qué se sabe sobre el nuevo Galaxy Note 10?

Por mucho tiempo se especuló que el Galaxy Note 10 podía ser el teléfono flexible de Samsung, pero desde luego ya sabemos que esto no es así, porque la empresa dio a conocer el Galaxy Fold. Ahora los rumores comienzan a orientarse sobre nuevas funciones que podría tener el teléfono especialmente diseñado para los amantes del S Pen y de que no tendrá botones. El primer celular Galaxy Note se lanzó en 2011, y desde entonces su evolución no solo le ha hecho crecer en pantalla, sino que también le ha convertido en el teléfono con las mejores especificaciones. En este video que te dejamos a continuación te mostramos una breve historia de la familia Galaxy Note. Una de las novedades se trata de una patente de la empresa, en la cual la cámara frontal se encuentra en el S Pen, lo que liberaría la pantalla de una ceja o un ojo, y daría un paso adelante en diseño.

Hay que recordar que los celulares que hasta el momento han logrado eliminar la cámara frontal del panel solo han agregado una pieza retráctil que deja salir a la cámara oculta cuando la activas. El Oppo Find X o el Vivo Apex son ejemplos de ello, aunque consideramos que esta tecnología podría no ser tan duradera, por lo cual ni Samsung ni otras grandes empresas están apostando por ella. Otro dato es que el celular ya no tendría puerto para audífonos, y que Samsung podría colocar entonces audífonos USB tipo C en la caja del teléfono. De esta forma la empresa se uniría a la tendencia de empresas como Apple, Motorola, LG y Google, cuyo celular estrella ya no incorpora puerto Jack 3.5. Pero eso no es todo porque lo mejor es que sería el primer celular que saldría al mercado con la tecnología 5G./ cnet.com