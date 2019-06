Alega motivos personales

De subcomandante al servicio pasivo

Rivera ocupó el cargo en reemplazo del general Wiler Andrade. La solicitud la envió el 27 de mayo.

Lunes, 3 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Posición del subcomandante de la Policía Boliviana, general Eduardo Rivera Yucra, por parte del comandante de la PB, general Vladimir Calderón.

A menos de dos meses de ser posesionado en su cargo, el subcomandante de la Policía Boliviana, general Eduardo Rivera Yucra, solicitó al presidente Evo Morales pasar al servicio pasivo de la institución, por motivos de salud y familiares. El general Rivera fue posesionado como subcomandante de la Verde Olivo el 10 de abril, por el entonces flamante general Vladimir Calderón. Rivera ocupó el cargo en reemplazo del general Wiler Andrade, quien se alejó de la institución sin mayores razones.

Solicitud. "El motivo por el que me permito molestar su atención es para hacerle conocer que en la actualidad me encuentro con la necesidad de poder atender asuntos de índole personal, de salud y familiar que requieren mi presencia para ser solucionados", escribe Rivera en la introducción de su carta. En ese sentido, en la misiva escrita el 27 de mayo de este año, el subcomandante solicita su pase al servicio pasivo: Disponibilidad "C" de Reserva. "Por lo que, con el debido respeto, tengo a bien pedir a su autoridad pueda disponer, a través de la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, se pueda dar curso a mi solicitud de pase a la Letra C de Disponibilidad, petición que solicito de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, se lee en la parte petitoria.

Lo que dice la ley. De acuerdo con artículo 75 de la Ley 101 de la Policía Boliviana, pueden ser destinados a la situación de Disponibilidad "C" de Reserva con haber íntegro y cómputo de antigüedad los efectivos "que hayan cumplido 30 años de permanencia en la Institución computables a partir de su egreso de la Academia Nacional de Policías y los Comandantes Generales de la Policía Nacional por haber cumplido la más alta función institucional".