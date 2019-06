Gabinete binacional

Bolivia-Paraguay, impulsarán uso de hidrovía

También se prevé impulsar proyectos agropecuarios, para mejorar vínculos comerciales e integración regional.

Lunes, 3 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: En la reunión con su homólogo, se prevé que Morales logre mayor integración con Paraguay.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, adelantó que el Primer Gabinete Binacional Bolivia y Paraguay, a realizarse el próximo 12 de junio en La Paz, impulsará proyectos en el sector agropecuario y el aprovechamiento y uso de la hidrovía Paraguay-Paraná. "Las reuniones preparatorias que tenemos para este encuentro empresarial están dando buenos frutos. Por ejemplo, se ha logrado que entre privados tengan acuerdos para poder transferir genética animal y van a suscribir, posiblemente, un memorándum de entendimiento entre las instituciones privadas de la carne" de ambos países, aseveró.

Encuentros en La Paz. Blanco agregó que también vendrán a La Paz empresarios paraguayos vinculados a la hidrovía, con quienes se explorarán nuevos mecanismos para aprovechar ese corredor fluvial que termina el océano Atlántico, además de conocer el uso de los astilleros, puertos y barcazas.

Mediante la hidrovía ambos países prevén fortalecer los vínculos comerciales y la integración regional. "La posibilidad de que los presidentes vengan con sus empresarios es realmente una oportunidad para que se sincronicen las necesidades del sector empresarial, con lo que se está haciendo a nivel gubernamental", resaltó el viceministro de Comercio Exterior.

En la próxima reunión. El 12 de junio, en ocasión del Gabinete Binacional entre Bolivia y Paraguay, además de las reuniones entre los jefes de Estado, Evo Morales y Mario Abdo Benítez, respectivamente, también se generarán reuniones entre empresarios para identificar nuevas oportunidades de negocios.

Antecedentes. El mes anterior, el canciller boliviano Diego Pary visitó el vecino país y se reunió con su homólogo paraguayo Luis Alberto Castiglioni, con quien revisó la próxima suscripción de un memorándum de entendimiento para "promover la inversión en diferentes ámbitos, propiciando un clima favorable para los negocios", que permita incrementar "las exportaciones con mayor valor agregado", informaron fuentes oficiales.

"Para Bolivia la hidrovía Paraguay-Paraná es muy importante y en ese marco tenemos que trabajar de cerca con el Paraguay para potenciar nuestro comercio y para potenciar el crecimiento de Bolivia", dijo Pary en esa oportunidad.

Comercio exterior. Blanco explicó que Bolivia busca fortalecer su comercio internacional con el uso de los puertos que tiene la Comunidad Andina (CAN) en el océano Pacífico. Con ese objetivo, explicó que los países miembros de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, trabajan en mecanismos de complementariedad comercial y para acceder a mercados de terceros países. "Se ha trabajado en una decisión para que en un solo documento la unidad de transporte, un camión pueda circular por todos los países de la CAN, le toca ahora a Bolivia y tenemos 90 días para reglamentar esta decisión", dijo.