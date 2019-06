Rumbo a las elecciones generales

Samuel: 'No se trata de buscar el candidato ideal, sino el que pueda unir'

Domingo, 2 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Samuel Doria Medina. Foto: Archivo de ANF

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, insiste en su pedido de unidad en la oposición política de cara a las elecciones generales del 20 de octubre. El empresario considera que "no se trata de ver qué candidato es más sabio o cuál es el ideal, sino de apoyar al que logre unificar a las fuerzas democráticas y forme un frente ganador, como el que hicimos en el 21F".



A menos de cinco meses de las elecciones, Doria Medina pidió a la ciudadanía a tomar cuenta qué candidato es capaz de unir a la oposición en contra del "autoritarismo", porque "el tema central de esta elección es evitar que Bolivia siga los pasos que hace años dio Venezuela y que la condujeron hasta la situación en la que está ahora".



Para explicar la necesidad de la unidad para la oposición, el líder de UN sacó a colación los resultados de las últimas encuestas sobre la intención de voto de Santa Cruz. Según el empresario, "si la elección fuera este domingo, Evo Morales ganaría, pero si hubiera un entendimiento entre Mesa y Ortiz, la oposición lo vencería por mucho. Estos son los datos. La unidad opositora no es un capricho de Samuel, sino una necesidad historia del país", agregó.



En criterio de Doria Medina cada político opositor pone una excusa para no sentarse ante la mesa de diálogo, generalmente echándole la culpa a sus colegas por la falta de unidad. "Con excusas no vamos a ninguna parte. No necesitamos excusas, no necesitamos análisis sobre lo sucedido en el pasado; necesitamos mostrar compromiso y responsabilidad con la lucha democrática", sostuvo.



Con el objetivo de lograr un frente único para los comicios de octubre, la semana pasada se llevó adelante la cumbre de cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia y partidos opositores en Santa Cruz donde ratificación de su compromiso de lucha por el 21F, exigieron la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero sin aterrizar sobre una iniciativa de frente único, a pesar de que la expectativa se centraba en ese tema./ERBOL