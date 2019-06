Cambiarán la economía y la sociedad. Harán la vida más sencilla

Las redes 5G marcan el camino para la cuarta revolución industrial

Hiperconectividad. La industria vira hacia el mundo hiperconectado demostrando algunos avances. Las máquinas podrán hablar entre sí.

Domingo, 2 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Inalámbrica. Cada vez más la gente necesita que Internet vaya más y más rápido.

Futuro y presente se están uniendo gracias a internet. Es el pilar de todo en estos momentos, creador de valor. Como ha estado ocurriendo en los últimos años en la feria Mobile World Congress, las redes 5G fueron indiscutibles protagonistas del evento de tecnología móvil más importante del mundo. Pero su importancia trasciende de la mera movilidad, ya que anticipa la llegada de un nuevo modelo productivo gracias a la hiperconectividad.

Nuevos trabajos, nuevos procesos. Y su impacto, se cree, será importante. Nuevos trabajos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocios se implantarán en el momento en el que se hayan desplegado. Y, con ello, se inaugurará –según los expertos– un mundo donde no solo las velocidades de conexión serán más altas, sino que se podrá conducir, por ejemplo, un coche a distancia, ahorrando con ello costes en desplazamientos. Lo ha demostrado un proyecto de coche conectado de Telefónica en colaboración con Ericsson.

Se podrá conducir un automóvil a distancia. Han conseguido que sea posible conducir remotamente un vehículo de pequeñas dimensiones situado a 50 kilómetros de distancia y bajo una latencia de 30 milisegundos, inferior a lo que son capaces de captar los sentidos de un ser humano. De esa manera, la respuesta del volante, la imagen y el cart, estaban perfectamente sincronizadas en tiempo real, transfiriendo la friolera de 32 GB por segundo, entre imagen, y datos del vehículo

Las máquinas hablarán entre sí. Otro detalle a tener en cuenta es que el 5G llegará primero a la industria, donde más se notará su impacto unido al Internet de las cosas. Donde las máquinas serán capaces de “hablar” entre ellas en tiempo real gracias a la baja latencia del 5G. Entraremos de lleno en la tercera revolución industrial, produciendo con una eficiencia nunca vista hasta ahora. No estamos hablando de una revolución tecnológica, sino más bien de una evolución, como comentan a ABC diversas fuentes de empresas del sector..

Sorpresivos cambios en el futuro. El 5G va a cambiar la economía y la sociedad hasta un punto que no nos podemos llegar a imaginar. Los objetos y máquinas conectadas, nos llevarán a una nueva era de automatismo y eficiencia, que algunos podrían denominar como la tercera revolución industrial. Realmente no sabemos qué aplicación tendrá el 5G en el futuro. La tecnología puede ser a veces predecible; los seres humanos, no. Parece una frase hecha, pero no tenemos más que remitirnos a, por ejemplo, el despliegue de las conexiones 3G, que no estaba pensada en un principio para los “smartphones”, que llegaron después.

El 5G es más que comunicación. Con el 4G y la alta velocidad móvil se ha dado un importante paso en los últimos años y es de esperar que con el nuevo 5G, que las empresas implicadas (telecomunicaciones, operadoras, tecnológicas) están creando actualmente el protocolo y estandarización, también ocurra igual.

La idea es alcanzarlo durante este año, pero eso quiere decir que a día de hoy no existe prácticamente el modelo de nuevas conexiones. “El 5G es mucho más que la comunicación en sí, va a traer cambios en la sociedad y la economía. Sectores que no estaban digitalizados, como la agricultura, se transformarán creando nuevos modelos y oportunidades de negocio”, apunta a este diario Sara Mazur, vicepresidente y directora de investigación de Ericsson.

La próxima revolución industrial. La importancia del 5G radica en que posibilitará el desarrollo del “Internet de las cosas” y la comunicación e inteligencia entre máquinas, lo que nos llevará a la próxima revolución industrial. El 5G -según se cree- solventará dos problemas de nuestro actual 4G. El primero es que este no optimiza las conexiones, siendo la misma para una persona que está viendo video en alta resolución que un termostato que envía la temperatura a un teléfono, lo que termina saturando las redes.



Vehículos conectados entre sí. Huawei ha apostado este año por la nube total. Al fin y al cabo, la evolución al 5G nos va a llevar a un mundo donde toda la inteligencia del sistema se producirá en la nube, con millones de fuentes de datos que administrar y gestionar. Algo que requerirá de toda una nueva generación de servicios en la nube, y que superan la capacidad de procesamiento actual. Junto a Audi y Vodafone se han lanzado por un coche conectado que utiliza una tecnología intermedia entre el 4G y 5G, lo que permite conectar a los vehículos entre sí, mejorando la seguridad y la gestión del tráfico.

Creación de millones de empleos. Será fundamental porque según diversas estimaciones para 2025 se estima que estén conectados más de 100.000 millones de dispositivos. El despliegue de las nuevas redes 5G supondrá la creación de 2,3 millones de empleos.

Máquinas conectadas de manera inalámbrica. La era del 5G creará diferentes conexiones con diferentes características dependiendo de la demanda del dispositivo, permitiendo así, que cientos de máquinas se puedan conectar a internet de forma inalámbrica. El segundo problema a resolver es la latencia, es decir, la velocidad de la respuesta de la conexión. En 4G no es lo suficientemente rápida como para soportar, por ejemplo, el coche autónomo con total seguridad.

Empresas deberán trabajar codo a codo. La clave de esta nueva era tecnológica pasa por la colaboración entre empresas. Ninguna va a conseguir salir adelante por sí sola. Por eso nos encontramos con productos fruto de la colaboración de varias o muchas empresas, como es el caso del coche conectado de Intel, entre Ericsson y BMW. Un hecho sin precedentes, que ha llevado a toda la industria y a antiguos competidores a enterrar el hacha de guerra. Y a trabajar codo con codo.

496 Mil millones

de dólares invirtió Estados Unidos en la innovación tecnológica en 2018.

100 Mil millones

de dispositivos podrán estar conectados en 2025 con el 5G.

Europa queda fuera de posición en la lucha de gigantes de la industria tecnológica

El veto de Google a la china Huawei, ahora prorrogado por tres meses, ha destapado una triste realidad: la batalla por hacerse con el liderazgo mundial se juega en un tablero tecnológico donde Europa ha quedado totalmente fuera y sin posiciones. Demasiados indicadores ya advierten de que, a no ser que reaccione rápido y con fuerza, el Viejo Continente no tiene nada que hacer en innovación. Pasará a ser un mero consumidor digital sometido a los caprichos de la potencia que se alce con el liderato mundial. Solo hay que echar un vistazo a diferentes listas de valoración empresarial para comprobarlo: ninguna compañía europea aparece entre los principales gigantes tecnológicos a nivel global.

Corporaciones. No hay ninguna corporación de Europa en el top 15 del ranking de las compañías con mayor capitalización del mercado. Pero sí hay 12 estadounidenses (lideradas por Microsoft, Apple y Amazon) y tres chinas (Tencent, Alibaba y ICBC Asia). Otra lista, el ranking “Brand Finance Global 500” que se realiza cada año para el Foro de Davos y que valora lo que costarían en el mercado si se vendieran las 500 marcas más valiosas del mundo.

Apuntes

Pruebas. La idea es que para 2020 ya estén disponibles las primeras conexiones comerciales, pero el trasvase hacia un nuevo tipo de red requiere inversión, infraestructuras nuevas, apoyo de diferentes sectores, desarrollo de sistemas compatibles como para pensar que de la noche a la mañana tendremos todo listo.

Realidad. Técnicamente, el 5G ya es una realidad. Desde antenas a coches autónomos o teléfonos móviles como el de ZTE, el Gigaset, que ya está preparado para ser compatibles con este tipo de conexiones, aunque a día de hoy su propietario no pueda aprovecharlo.

El futuro. Es la infraestructura que conectará el mundo. Que abrirá la puerta al futuro. Y nadie quiere perder este tren. Las redes móviles de quinta generación, más conocidas como las redes 5G, es el caramelo que está en juego en estos momentos. Es una tecnología diseñada para mejorar las velocidades de conexión a internet, reducir a la mínima expresión la latencia.

Busca liderazgo China convertida en fuerte competidor China, de copiar todo y producir “low cost” (barato) ha pasado a convertirse en un fuerte competidor tecnológico para Estados Unidos, con grandes ambiciones de liderazgo. “China es un mercado de millones de millennials que utilizan la tecnología, con una penetración del smartphone del 90%... Luego tiene unas políticas muy dirigidas a la innovación, a invertir dinero público en tecnología y promover todo lo que tenga que ver con ello. Es una prioridad para el Gobierno, que es muy proteccionista con sus compañías. Liderar el mundo. En el gigante asiático todos están implicados en tomar el relevo para liderar el mundo. Se dan fenómenos culturales como los “sea turtles”, jóvenes chinos que estudian en universidades extranjeras y regresan a los centros tecnológicos de su país para desarrollar innovación. A China le favorece que las barreras a las patentes de estas tecnologías no existen. Punto de vista El 5G es una cuestión de futuro' 'Las redes de quinta generación (5G), aunque aún están en plena fase de pruebas iniciales, ya son tema frecuente en los medios, debido al gran impacto que su despliegue provocará tanto en los negocios como en la vida cotidiana de las personas. La 5G debe comprenderse no solo como velocidad, sino también como el inicio de nuevas redes y servicios; más seguros, más disponibles y más confiables. Para concretar el potencial de 5G se debe desarrollar una infraestructura y redes que garanticen la misma experiencia del usuario en todas partes, y no solo en algunos lugares. En tal sentido, uno de los elementos más importantes de 5G será la disminución de la latencia, es decir, la reducción del tiempo de desfase que existe en la interacción entre un dispositivo conectado y un servidor. La latencia en 5G se reducirá a 1 milisegundo o incluso menos, cifra que hoy con 4G fluctúa entre los 50 y 150 milisegundos. Es un cambio muy relevante para aplicaciones en donde este factor es crítico, como en telemedicina, por ejemplo. Luiz Henrique Zimmermann Felchner

Gerente de Aplicaciones de Furukawa

ABC eldia@eldia.com.bo