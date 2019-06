Demócratas cuestionan norma de los vocales del TSE

Demandan cambios al Calendario Electoral

Elecciones. Exhortan que se incluya la impugnación a candidatos del binomio presidencial por parte de los ciudadanos y de las organizaciones políticas.

Domingo, 2 de Junio, 2019

El Movimiento Demócrata Social (MDS) demanda modificación al calendario electoral previsto para los comicios generales del mes de octubre.

Cuestionan a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se haya incluido la posibilidad de impugnar a los candidatos al binomio presidencial del país, por parte de los ciudadanos y de las organizaciones políticas del país.

El pasado jueves, de manera pública, los vocales del TSE dieron a conocer el calendario electoral que rigen las elecciones generales próximas.

Norma de inhabilitación. Vladimir Peña, representante de dicha organización pública, hizo conocer que este partido político por medio de su delegado, Gonzalo Barrientos, enviaron un recurso de revisión a los vocales del TSE, en donde se contemple lo establecido en la Ley del Régimen electoral en su artículo 207 y 208.

Indicó que si bien está plasmada la posibilidad de impugnar a los candidatos a diputados y senadores, no ocurre lo mismo con los binomios candidatos. "Lo que ha hecho el Órgano electoral es olvidarse de colocar en el calendario electoral el derecho que tienen los ciudadanos y las organizaciones políticas de demandar la inhabilitación de los candidatos binomios", manifestó.

Doble discurso. Peña recordó que en las pasadas elecciones primarias, no se contempló la posibilidad de impugnar a los candidatos y que en ese entonces, los vocales del TSE argumentaron tal situación que se debía a que estas serían elecciones primarias para cada partido político y no así de manera general. "No olvidemos que en diciembre pasado se rechazaron miles de impugnaciones contra los candidatos ilegítimos Evo Morales y Álvaro García Linera y en ese entonces el Órgano Electoral basado en otros reglamentos aprobados para las elecciones primarias dijo que no se podía demandar la inhabilitación de los candidatos porque solo lo podían hacer los militantes del partido y que recién en esta etapa se iban a abrir las impugnaciones generales. Pero ahora cambian el argumento y dicen que ya no se puede demandar la inhabilitación porque las primarias eran vinculantes. No señor las primarias eran para los partidos no para los ciudadanos", manifestó Peña molesto.

Acciones. Para Peña esta situación genera mayor duda y desconfianza por parte de la ciudadanía en general para con el manejo de las elecciones presidenciales de octubre.

"Es vergonzoso lo que hace el TSE. Con esto aumenta el descrédito hacia ellos. Claro como no tienen argumentos para decirle a la ciudadanía por qué están habilitando a los candidatos ilegales no se les ocurrió otra cosa que suprimir el derecho de los ciudadanos para presentar la demanda de inhabilitación. Este es un grave daño e irreparable a la democracia boliviana", añadió.

Funciones. Sin embargo, desde el TSE, la presidente de esta instancia electoral, María Eugenia Choque, pidió a la población en general confiar en la transparencia y experiencia de la actual gestión del Órgano Electoral. "Nuestro trabajo es altamente profesional y técnico. Nosotros con estos procesos tenemos la experiencia, estamos por conseguir el ISO electoral, asimismo nos hicieron una auditoría interna los de la OEA, demostraremos la experiencia que tenemos. Decirle a la población, en nuestro trabajo garantizamos nuestra transparencia. Vamos a respetar el voto", aseveró.

Choque destacó la experiencia de la actual administración del TSE que, dijo, ya manejó diversos procesos electorales, entre ellos las elecciones judiciales, las elecciones primarias así como referéndums autonómicos indígenas.

Respecto al pedido de renuncia de los vocales del TSE que hicieron cívicos y opositores, Choque reiteró que "en el marco de la libertad de expresión" es normal que las instituciones electorales sean blanco de críticas. "En todos los países los tribunales o las cortes electorales similares a la nuestra siempre reciben críticas, pero demostrarles la experiencia que tenemos en la administración de procesos electorales", finalizó la autoridad electoral.

20 de octubre

Es la fecha marcada por el TSE para acudir a las urnas.

9 Binomios

Aspiran poder ganar las elecciones presidenciales.