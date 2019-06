Carlos Mesa en España

Proponen cambios en la justicia

Posición. El expresidente identifica tres problemas por los que atraviesa Bolivia en su sistema judicial.

Domingo, 2 de Junio, 2019

El candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propone en Barcelona, España, una consulta popular para cambiar a todos los administradores de justicia del país.

Asegura que su primera tarea será “cambiar la totalidad de la cúpula del Poder Judicial y del Ministerio Público”.

Mesa junto a Gustavo Pedraza, conforma el binomio de CC que aspira llegar al Gobierno en las elecciones de octubre próximo.

Problema. Mesa acusó al gobierno de Evo Morales de tener “demasiada injusticia en la espalda” y eso hace “que la sociedad boliviana no puede contar con una justicia justa”. "Una justicia que no lleva adelante su primera responsabilidad que es administrar con equilibrio e independencia no es justicia", dijo.

Afirma que una democracia sin justicia no es democracia por eso cambiará la totalidad de la cúpula judicial.

Para el expresidente, Bolivia tiene una cúpula del Poder Judicial con tres grandes problemas: "es militante del partido político los jueces son azules, los jueces son personas muy profundamente tocadas por la corrupción y no son capaces ni idóneos ni profesionales que conozcan las materias que están manejando. Esa justicia tiene que cambiar”, dijo Mesa.

Posición. Aseguró que la alianza CC construirá una democracia con independencia de poderes y de la justicia.

4 Instancias

Que conforman la justicia tiene autoridades que son electas mediante el voto popular.