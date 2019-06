EXMA centra su atención en la economía, tendencias, tecnología e innovación

Congreso de Marketing más grande de Bolivia

Este 30 y 31 de mayo el salón Sirionó de la Fexpocruz, abrió sus puertas para recibir a más de 1.500 líderes corporativos del país que fueron capacitados en las diversas áreas del mundo de los negocios, todo en un solo evento: el EXMA 2019, la plataforma de marketing más importante de Latinoamérica, este año bajo el lema “The Marketing Economy On Demand”. En esta versión y por primera vez, la encargada de presentar y entrevistar a los disertantes fue Ema, un robot virtual. El Día conversó con Jonathan Alvarez, CEO de Blackbot, uno de los 12 speakers que estuvieron presentes, el mismo que habló sobre lo que se está haciendo en la industria y lo ciego del pensamiento creativo en los negocios y el marketing digital.

Grandes exponentes del Marketing. Jonathan Álvarez, uno de los invitados al EXMA 2019, es el CEO de la exitosa agencia digital de México “BlackBot”, especialista en medios de comunicación digital, diseño web, internet y tecnología. Jon Black llegó a la muestra para dar a los asistentes, un choque creativo, hacerlos reflexionar sobre lo que están haciendo en sus industrias. De igual manera explorar el mundo del marketing y la comunicación desde la perspectiva de las marcas más importantes del mundo. Además de actualizar sus conocimientos que son las constantes en la industria, disrupción, tecnología e innovación.

Un análisis de la situación de los negocios y el marketing. El speaker comenta que se van a producir situaciones en las cuales las compañías deberán realizar un análisis de lo que están haciendo bien y mal, "Va a cambiar y pasarán dos cosas, existirá quien lo va a entender y quien no. Las empresas que no entiendan y no puedan manejar esta situación, realmente no existirán en los próximos 10 años, de tal manera su compañía entrará en crisis, van a estar forzados a dar el salto y será demasiado tarde. Deberán adaptar nuevas formas de entender y hacer negocios. En cambio, aquellos que sí estén al tanto, se encontrarán en la parte más importante de su carrera. Las corporaciones deben saber resolver problemas, crear cosas para ser el mejor, con respeto al planeta y al propósito que tienen cada una. Esta nueva ecuación va a crear un equilibrio necesario y quien no lo haga va a tener los retos más importantes de su historia. La falta de conocimiento de herramientas, de internet, redes sociales, es un nuevo analfabetismo, todas las compañías están obligadas a entender la intersección humana-tecnológica, o van a tener graves problemas en su modelo de negocio. Las empresas deben moverse rápidamente para ser parte de la nueva generación del marketing, además de implementar tres elementos al concepto de marketing, persona, propósito, planeta", afirmó el mexicano.

Las plataformas digitales y la privacidad. Álvarez señala que se empezará a lidiar con el tema de privacidad, "Vamos a discutir en otro nivel, ¿Qué va a pasar con la privacidad?, ¿Con mis datos?, serán las cuestionantes. Llegará el punto donde se crearán plataformas de paga premium, en las que las personas dirán, no quiero anuncios en Facebook voy a comprar un Facebook Premium, en la misma podré tener solo yo el control de mis datos y no permito a que alguien más los tenga. Aparecerán esos tipos de suscripciones.

Los gobiernos están muy emocionados con este tema, con el acceso a los datos, China es uno de los países en tener un control de datos de todos sus ciudadanos, en realidad el sistema se encuentra activo hace dos años, todo pasa por el internet chino, tienen un control preciso de la data. En un futuro EEUU. hará lo mismo, sólo que habrás un debate importante entre libertad y control, pero puede ser de gran importancia que un gobierno controle ya que ayudará a brindar una economía social mucho más sustentable. Yo estoy de acuerdo de perder la privacidad a cambio de una buena administración, va a ser un debate muy grande y solo nos queda entender las posturas de ambos lados para que eso funcione. En realidad muy pocas redes sociales van a sobrevivir si logran lidiar con el tema de privacidad y publicidad".

Expectativas para los próximos años. El CEO de Blackbot, menciona que el futuro en la industria de los negocios y el marketing, viene con más ideas y creaciones, "Se tiene aprovechar y explotar nuevas cosas, la oportunidad más grande es saber resolverlas, actualmente contamos con tecnología y nuestra creatividad, la combinación de ambas es el escalón para que las compañías crezcan. Hoy es día nos toca a todos dejar el asiento pasivo, ya no podemos ser personas que solo consumimos y cuestionamos. En el futuro todo será arte, más ciencia. Una auténtica fusión de la tecnología con las industrias creativas", enfatizó Jonathan Álvarez.

