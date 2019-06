Elecciones

Luis Almagro y Evo Morales serán sinónimos de dar marcha hacia atrás

Visita. Mientras Evo Morales busca la reelección a la presidencia en las próximas elecciones generales en Bolivia, el secretario de la OEA busca también la titularidad del organismo internacional en los comicios del próximo año.

Domingo, 2 de Junio, 2019

Creía que el apelativo “rotos” tildaba a migrantes chilenos en tierras que luego serían mutiladas del Litoral boliviano. Sin embargo, fuentes históricas describen como “rotos” a las huestes haraposas de Diego de Almagro luego de su reculada en 1537 de territorios pobretones de oro que después sería Chile. Asumiendo que tal vez hay parentesco entre Diego y Luis, la reculada del capo de la OEA no fue la primera.

Me refiero, por supuesto, al cambio de sonsonete de Luis Almagro respecto a si la reelección de Evo Morales es un derecho humano. El “derecho humano” fue una de las mentiras de Evo para justificar su media vuelta, primero de respetar el Referendo del 21 de Febrero de 2016 e irse a su chaco con una menor de edad (algo ilegal que se llama pederastia); luego argüir sofismas e inventar argucias legales para prorrogarse indefinidamente.

Los Almagro. Hay algo en común entre los dos Almagro. El conquistador reculó y retornó al Perú a intentar defenestrar a Francisco Pizarro. El prorroguista de la OEA reculó de su reacción inicial a la reelección de Evo, incluso solicitando “un análisis de derecho comparado” de la Comisión de Venecia, que decretó que no era derecho humano del pobrecillo indígena, ni de nadie. Tal vez empecinado en su propia reelección en la OEA, no por el dulzor de una mandarina que le invitaron (que quizá no era chapareña, sino cruceña), concluyó que discriminarían si Evo no participase. ¿Y que de “tuitear” en 2017 que Evo debería respetar la decisión popular que dijo NO a su reelección? Entonces declaró que “Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.

En su recorrido. En Argentina, reculó en el papo del “derecho humano”. Lamentó que en Bolivia le echaran en cara que su interés personal fuese la reelección en la OEA, que su visita a la republiqueta cocalera avaló al narcotráfico, que lamentó que usasen la bipolaridad para criticarle, siendo término psicológico que merece respeto. Una guirnalda de hojas de coca no huele como una de rosas; bastaba telefonear a la Unidad de Control de Drogas de la ONU en Viena para informarse de la hoja de coca en Bolivia, de las diferencias entre coca yungueña y chapareña vis-a-vis acullico legal y cocaína ilegal. ¡Vamos Luis!, a mí me tildan de bipolar por ser un viejo cascarrabias, pero no reculo ni rasgo vestiduras como fariseo porque sean irrespetuosas, menos de la psicología.

En lo que se parecen. Aunque Evo Morales y Luis Almagro no ostenten el mismo apellido, los une como a siameses el ansia de continuar en sus respectivos tronos, al extremo de incumplir afirmaciones previas y recular en sus palabras de personas de bien. El uno no titubea en pasearse por sus dominios cocaleros con el que otrora fuera su enemigo; el otro pela los dientes en sonrisas politiqueras en el Chapare, quizá por asegurar votos de Bolivia y países del menguante Foro de Sao Paulo para reelegirse en Washington.

Consecuencias. El tema no mereció fallos burocráticos favorables de reparticiones de la OEA, que tal vez no se atrevieron a ir en contra de su jefazo, el Secretario General. Sin embargo, la Fundación Human Rights (Derechos Humanos en español), afirmó que la actitud de Almagro respaldando la reelección de Evo viola la Carta Democrática Interamericana, al igual que la dictadura de Nicolás Maduro que hambrea a su pueblo, pero que según su compinche boliviano ¡ha ganado 3 elecciones en su país!



Políticos. Quizá la sinuosidad es atributo de los politiqueros. Los verdaderos políticos practican el noble quehacer de gobernar en bien de su pueblo, que está lejos de la politiquería que define a demagogos y populistas. En Evo Morales y Luis Almagro se exhibió en recular de palabras y promesas previas; inclusive connotados analistas desnudaron 3 contradicciones en los dichos de Almagro: ¿cuántas habrá en los de su hermano siamés?



El objetivo está claro. Todo sea para ganar elecciones por ceca o por meca. En Bolivia, aparte de montar el caballo del Corregidor utilizando sin asco las ventajas que ofrece el abuso del poder, Evo cuenta con el apoyo incondicional de gente ciega o ignorante que puebla barriadas suburbanas, incluso de loteos ilegales.

Fuerzan a niveles irrealizables los servicios urbanos. Repetirán el voto masista al volver a sus aldeas. Las elecciones de octubre calcarán la escisión entre urbano y rural. Aparte de las ánforas llenas de la papeleta oficialista, porque los opositores ni pudieron ingresar a sus poblados a hacer campaña.

Opinión. Al apoyo de uniformados corruptos, Evo cuenta además con ventajas que ni Maduro tiene en Venezuela: el apoyo de Luis Almagro. Los vocales del Poder Judicial son pongos del Gobierno, cosa reiterada con otro dictamen del Tribunal Supremo Electoral aceptando la difusión de actos de Evo durante el periodo electoral.

Bolivia y la selectividad del secretario general de la OEA

Luis Almagro fue lapidario con Maduro pero benévolo con el amigo leal de este, Evo. A simple vista, tiene dos caras: una antichavista y otra proevista. La salida de funcionarios del TSE como chorro de agua de ninguna manera puede tomarse por algo común o normal; a pocos meses de unas elecciones cruciales para el país es, al menos, extraño. Pero esto no es lo más curioso de la política nacional. Lo raro -digamos raro en vez de gracioso o de estúpidamente burdo- es que después de trece años (sí, 13) ningún opositor le encuentre la vuelta (aunque sea eso) a la competencia mano a mano con Evo, cuyo liderazgo no está en discusión. Evo llegó al poder en 2006 por la vía del voto y con él, evidentemente, hubo cambios. Si bien es claro que con el tiempo ha ido decepcionando a no poca gente a punta de métodos o actitudes reprochables que incluso han llegado a desmerecer su calidad de presidente democrático, formalmente lo sigue siendo.

Eso tampoco está en discusión. La estrategia del "divide y reinarás", por enésima vez, no es mala. Toda concentración del voto opositor implica polarización y esta, en las actuales condiciones de un fuerte descontento por la desinstitucionalización del país, al MAS no le conviene. A esto se suman los de afuera -que, en nuestro caso, nunca son de palo. En 2002, Rocha, exembajador de EEUU en Bolivia, pidió no votar por Evo y el tiro le salió por la culata. Hace unos días el secretario general de la OEA, Almagro, se mostró "legalista" al refrendar la sentencia del TCP favorable a la nueva repostulación del Presidente, sin importarle que contraríe la decisión del 21F y, por ende, de la CPE. (Si usted no conoce la realidad boliviana discúlpeme que perturbe su entendimiento con esta ensalada de siglas que, aunque no lo crea, son el pan de cada día en este país; no se sienta mal, el desconcierto es también una constante entre nosotros, ahora último por el mentado Almagro, aunque basta revisar su historia próxima para estar al tanto de su propensión a las ambigüedades).

Almagro dijo lo que dijo y no terminó de explicarse -si acaso lo ha logrado- sino dos países después. Dado el barullo -o el peso de su conciencia-, ya metido en camisa de once varas eligió seguir enredándose en sus palabras. Yo creo que fue lo menos prudente: es difícil creer que la suya fuese una maniobra inteligente.

Salvo que... su cálculo (¿o no le pagan para eso?) pasara por apostar, con Bolivia, México y Uruguay (orden alfabético nada más), a un equilibrio regional entre los polos (desiguales) de EEUU-Grupo de Lima versus Cuba-Venezuela-Nicaragua, como dice Pablo Andrés Rivero.

Almagro fue lapidario con Maduro pero benévolo con el amigo leal de este, Evo. A simple vista, tiene dos caras: una antichavista y otra proevista. ¿No se puede ser ambas cosas sin ser tomado por loco o sin que parte de la oposición boliviana quiera darte un golpe? Evo puede parecerse en varios aspectos al impresentable de Maduro, pero, hoy por hoy, no es lo mismo ser evista que chavista. Reitero: las similitudes no precisamente igualan.

La discusión, no obstante, da para largo y estaría realmente loco si aspirara a cerrarla en tan corto espacio. Solo dejaré una idea final respecto al "capítulo" Almagro: condenar el autoritarismo o el mesianismo político disfrazado de izquierda o socialismo es lo que corresponde a un representante de organismo multilateral, siendo consecuente y no selectivo por conveniencia. Salvo que... su selectividad conviniera a todos.

En el tramo final rumbo a las elecciones en Bolivia, el juego de naipes está abierto. Y, pese a que esto permite mantener las esperanzas de unos y otros, da la sensación de que el panorama no cambia demasiado y de que unos juegan más avispados que otros. Después de trece años (¡13!), parece que es cuestión de saber o no saber jugar a las cartas.