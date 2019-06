Argentina pide a Bolivia más gas para invierno

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que el mercado de gas natural argentino incrementó en los últimos días el volumen de sus nominaciones.

“Se registró un ascenso en los últimos días en las nominaciones hasta aproximadamente 20 millones de metros cúbicos por día (MMCD), debido al comienzo de la época de invierno en la que el requerimiento es mayor y ya se empieza aplicar el precio de GNL”, dijo Sánchez.

Bolivia y Argentina mantienen la provisión de gas tras la adenda al contrato vigente que fue firmada en febrero pasado por las empresas estatales YPFB y la argentina IEASA (antigua Enarsa), que establece un mejor precio en comparación a la anterior fórmula de cálculo. En el periodo de verano, el precio es WTI más 15% y en invierno es precio GNL más un porcentaje de regasificación, esto nos permitirá generar mayores ingresos para el país y las regiones”.

Respecto a Brasil, el ministro explicó que “el mercado del vecino país se liberó, Petrobras ya no tiene el monopolio, ahora hay una competencia entre los operadores de Brasil, por el GNL y el gas boliviano. Bolivia tiene un plus, el bajo costo de producción y gasoductos amortizados. Por eso en los últimos meses hemos firmado varios acuerdos comerciales con empresas distribuidoras y comercializadoras, que permitirán a YPFB internacionalizarse”.

Bajo este escenario Bolivia empezó a negociar con los Estados de Brasil, por lo que el jueves pasado firmó un acuerdo con Mato Grosso, mercado en el cual YPFB no solo será vendedor de gas, sino participará en la comercialización y distribución en Brasil, “esto va permitir tener mayores márgenes de utilidad a YPFB, asimismo se abre la posibilidad de ser accionistas en las plantas termoeléctricas. Por ejemplo, hoy vendemos a $us 6 el millar de BTU y llega al consumidor final entre $us 15 a 20; de este monto Bolivia solo percibe ingresos por la exportación. Con esta nueva lógica de mercado, los ingresos se van a incrementar por la comercialización y la distribución en territorio brasilero”.

Dentro del proceso de internacionalización, “YPFB no solo proveerá gas, sino que también será la empresa a cargo de las conexiones, de la distribución y comercialización. Además de la venta de urea y GLP en Paraguay, Brasil, Argentina, Perú. Estas son buenas noticias de las cuales deberíamos sentirnos muy orgullosos”./Urgente