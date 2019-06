Plan Tres Mil

Balean a comerciante y culpan del hecho a su hermano

Caso. La víctima sufrió dos heridas de bala. Un puesto de mercado habría sido la causa del conflicto.

Sábado, 1 de Junio, 2019

Ref. Fotografia: Afectada. Mujer fue baleada en la madrugada del pasado jueves.

Una comerciante, identificada como Felicidad Arnez Camacho (49), denunció haber sufrido un atentado, con arma de fuego, en la puerta de su domicilio; ubicado en el barrio Paraisito del Plan Tres Mil. La mujer tiene dos heridas de bala en el hombro, pero según las investigaciones las balas iban a la cabeza. Con relación a quien podría estar detrás del atentado, la afectada comentó que con la única persona con la que tiene problemas es su hermano. Con el mismo enfrenta un proceso judicial por un puesto en el mercado Guapurú que ambos disputan. "Mi hermano en una ocasión me dijo que me iba a hacer barrer y no tendría pena por más que sea su hermana", denunció la afectada.

Sobre el atentado. La mujer fue abordada y baleada por el sicario la madrugada del jueves, al promediar la 1:30, cuando ella estaba a punto de abordar un taxi que la traslada a diario hasta el mercado.

La víctima agregó que el conductor del taxi le contó que, minutos antes del atentado, vio en la esquina a dos individuos que se encontraban sentados de manera sospechosa por lo que cree que uno de ellos haya sido el supuesto sicario.

Con referencia al conflicto familiar que atraviesan, la afectada contó que en 2002 su hermano y su esposa decidieron ir a trabajar a España y vendieron a la baleada un puesto en el mercado en 600 dólares y dejaron otro en anticrético.

Entonces la mujer aseguró que cubrió el costo de la deuda por un monto que sobrepasa los 1.200 dólares y que cuando su hermano regresó de España no se apersonó a saldar sus deudas y Arnez se quedó con los puestos.

600 Dólares

fue lo que le costó uno de los puestos a la víctima de la balacera.