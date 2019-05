Revista brasileña plantea vínculos entre Quintana y narcoavioneta intervenida en Paraguay

La revista brasileña Terça Livre teje los vínculos que tendría el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con la narcoavioneta que fue desarticulado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay el 17 de mayo

Viernes, 31 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Avioneta incautada con droga. Foto: Senad.

En un extenso reportaje, la revista brasileña Terça Livre teje los vínculos que tendría el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con el piloto y la familia del dueño de la narcoavioneta, de origen boliviano, interceptada en Paraguay. Por ello, el diputado opositor Tomás Monasterios pidió que el Gobierno responda a la denuncia.



El 17 de mayo, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay intervino una avioneta tripulada por un piloto boliviano y secuestró 302 kilogramos de cocaína en el operativo "Espada". Se detuvo a siete policías y cinco civiles, entre ellos al piloto. Precisamente, a partir de él es que se teje todos los vínculos.



El piloto boliviano de nombre Luis Darío C. Z. es el sobrino de la exautoridad de la Gobernación de Beni y miembro activo del partido de Gobierno, MAS, Mayerling C.. Esta sería la madre del dueño del avión y de la cocaína: Jhonsy Darío C. C., quien actualmente estaría desaparecido.



En ese sentido, se explica, que la persona que tiene titularidad de la avioneta, Humberto Jesús R. H., tesorero en el municipio de Reyes, del departamento de Beni, sería un simple testaferro, pues su sueldo de Bs 6.000 no le permitirá comprar ese tipo de medio de transporte ni costearse viajes internacionales, como los que realizó a Estados Unidos.



A partir de los vínculos de Mayerling C. se relaciona a otras autoridades benianas. Explica que esta "es abogada y militante del MAS, ocupó un alto cargo en el gobierno del estado de Beni hasta 2018, como funcionaria de Alex Ferrier, gobernador (MAS); solicitó un puesto de trabajo en el poder judicial en las elecciones al Tribunal Supremo (TSJ); intentó asumir la dirección del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria); fue fiscal del Tribunal Supremo; y finalmente, jefe de campaña del partido MAS y en 2017 ella estaba involucrado en un escándalo al presentar una identidad india falsa , a postularse para un cargo en el poder judicial". Además, asegura que esta fue suegra del difunto Jhonny Yanez Lima, otro narcotraficante y piloto.



La vinculan con Ferrier, pero también con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de quien "sería muy amiga".



"Un nuevo nombre entró a la historia, más pesado que todos los anteriores: Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia de Evo Morales y también miembro del MAS. ¿Por qué el pueblo sospechado de él y no de los anteriores? Por algunos motivos. El primero es que es lo que hay de común entre todos los involucrados: todos tienen relaciones con él", dice el texto.



Después de hacer toda una descripción de cómo algunos municipios del Beni, principalmente, los cercanos a la frontera con Brasil, fueron tomados por el narcotráfico en los últimos años. Se explica que Quintana era muy activo en la región de Beni, especialmente en Trinidad.



A partir de ello, el diputado Tomás Monasterio, quien denunció hace años la presencia narcotráfico en la zona y es una de las fuentes de la revista pidió al Gobierno que aclare esta denuncia.



"El Gobierno nacional está en la obligación de salir a declarar esta denuncia tan delicada (...) Manifestamos la profunda obligación de dar la cara. Esta acusación que hace un medio internacional y que señala con mucha presión a un ministro del presidente Morales debe ser investigado", resaltó en conferencia de prensa.