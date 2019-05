Prohibiciones del TSE no llegan a los actos de Gobierno donde llaman al voto y aluden a opositores

El diputado Wilson Santamaría dijo que el tema será planteado en la impugnación que formularán ante el Tribunal Supremo Electoral

Viernes, 31 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: El acto de entrega de una unidad educativa en Santa Cruz, este jueves. Foto: Captura pantalla

El Tribunal Supremo Electoral prohibió que la "propaganda gubernamental" desde la publicación de la convocatoria hasta 30 días antes a las Elecciones Generales en sus mensajes inste al voto o se refieran a los partidos y alianzas que participan en el proceso electoral; aunque el organismo no reguló los actos oficiales del Gobierno donde de manera sistemática se proyecta una eventual victoria del gobernante MAS.



El Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral en Elecciones Generales en su artículo 26 parágrafo III establece que "La propaganda gubernamental difundida en el periodo desde la convocatoria a elecciones generales hasta 30 días antes de la jornada de votación, no deberá contener mensajes que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral".



El gobernante MAS no recurre precisamente a la propaganda gubernamental para solicitar el voto, difundir su programa de gobierno, o referirse a los binomios opositores que están en carrera electoral, estas manifestaciones las impulsa desde los actos oficiales de entrega de obras y de forma solapada en la publicidad donde se usa la imagen del presidente y ahora candidato, sostiene el diputado Wilson Santamaría.



El legislador afirma que la regulación sobre la propaganda gubernamental "no es clara", porque hay dos formas en las que el gobernante MAS se ingenia para promocionar la imagen de sus candidatos: Evo Morales y Álvaro García Linera, en la publicidad gubernamental donde aparece siempre el rosto del Mandatario, incluso un logo; y la entrega de obras estatales.



"La controversia es que puede ser que no se ponga vote por Evo Morales, lo que pasa es que la publicidad como está promueve la imagen del Presidente, por ejemplo: Evo hizo tal carretera, en las gigantografías lleva los logos del presidente, en un proceso electoral tan largo como este se induce al voto", afirmó.



Añadió que bajo el pretexto de la entrega de una unidad educativa los discursos, las pancartas, las banderas del MAS "el evento se convierte en acto electoral, sobre el cual el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia".



Así sucedió este jueves, cuando el ejecutivo de la COD, Rolando Borda, en la entrega de una escuela en Santa Cruz solicitó a los presentes votar por Morales. "Queremos pedirles a todos, el voto para nuestro Presidente, porque gracias a ese apoyo de cada uno de ustedes, con toda seguridad habrá una victoria contundente para seguir trabajando".



Borda en el mismo acto dirigiéndose a Morales dijo "vas a seguir gobernando este país, para seguir haciendo obras (...). Para cumplir la agenda 20-25", en consecuencia de forma orgánica "le dicen sí a nuestro binomio", en relación a la dupla Morales y García Linera.



Estas dos controversias además de otros temas serán planteados en la impugnación que la próxima semana presentará el candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz a la convocatoria de las Elecciones Generales de octubre de este año.



El legislador sostiene que 45 días antes a los comicios se debiera suspender toda propaganda gubernamental vinculada a la gestión de gobierno; pero además sugiere que los medios estatales, que no son del MAS, sean regulados.



"Regular el uso de los medios de comunicación, debieran tener un reglamento. La Agencia Boliviana de Información, Bolivia TV "son del Estado y no del gobierno, no del MAS", sostuvo.



Santamaría rechazó el argumento del oficialismo que se ampara en la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional para no prohibir las entregas de obras en época electoral, precisó que el fallo se refiere al proceso de referéndum, pero no a las elecciones nacionales.