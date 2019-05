Caso Cotas

Cívico sospecha pacto entre Gil y Gobierno

Proceso. Desde la Policía informan que de confirmarse el financiamiento, la situación de los acusados se agravaría.

Viernes, 31 de Mayo, 2019

Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, negó ayer haber recibido dinero de la cooperativa Cotas para organizar la defensa del 21F, como dijo en su declaración ampliatoria el exdirector de Marketing de la telefónica, Hubert Gil. Para el presidente del Comité Cívico se trata de una declaración pactada con el Gobierno para que Gil haga esa declaración e involucre a personas a cambio de favores.

Textual. "No solamente no hemos recibido (aportes de Cotas), es más, aclaramos que ni siquiera los aportes que están aprobados por asamblea de socios hace muchos años están al día, no hay ningún tipo de aporte o movimiento", remarcó Camacho.

Antecedentes. El miércoles se conoció que Gil, acusado de corrupción en el caso Cotas, en su declaración ante el Ministerio Público el pasado 14 de mayo afirmó que los recursos del negociado del programa "Cotas en cuotas", de al menos 7,7 millones de dólares, eran para financiar el movimiento de campaña por el 21F.

La hipótesis. "Esta idea que tiene el señor Hubert Gil está claramente pactada, sea con el Gobierno o con los fiscales, prácticamente es el mismo sistema de extorsión o corrupción, y lo que están buscando es desviar la atención respecto a la investigación", señaló Camacho. Dijo que pese a las investigaciones hasta el momento no hay nada claro en el caso Cotas. "Están queriendo desvirtuarla y más aún están diciendo que los fondos se emplearon en una lucha que es democrática, y eso está generando la posibilidad de que el Gobierno tenga excusas para intervenir Cotas", apuntó.

Camacho indicó que es muy raro que Gil en una primera declaración diga poco y después la amplíe y que salga beneficiada su esposa en un proceso abreviado.

Investigación. El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, explicó que la situación jurídica de los imputados por el robo a Cotas se agravaría si se comprueba que financiaron a grupos de choque que atacaron entidades públicas en las manifestaciones por el 21-F. "Si el extremo hubiera sido para ese fin se complica la situación para los imputados, porque viene a consolidarse otro tipo de delitos como subversión en contra del Estado (...). Vamos a ser objetivos, técnicos y científicos para determinar los extremos de las nuevas circunstancias en torno al robo de Cotas", dijo el jefe policial. La autoridad no descarta que se tenga que investigar a representantes de organizaciones cívicas o políticas que incentivaron esas movilizaciones, que derivaron en actos vandálicos como la destrucción de edificios de Estado en meses pasados.

"Se tiene que verificar las fuentes de financiamiento para determinar el destino de las salidas de los recursos extraídos a Cotas y si han ido a estos grupos irregulares que han originado zozobra e incertidumbre", agregó.

Desde el oficialismo. El diputado supraestatal, Edgar Romero, pidió abrir una investigación de las fortunas de los promotores del movimiento político denominado “21-F” ante los presuntos vínculos de cívicos y dirigentes con el desfalco millonario que sufrió Cotas. "Habría que investigar la fortuna y cuánto ha recibido la gente que ha hecho campaña por el 21-F. Tenemos información extraoficial de que mucha gente vinculada a este trabajo, de denigrar al Gobierno del presidente Evo (Morales), ha recibido muchos recursos de ellos", dijo el legislador del MAS.

"Estamos hablando de plata del pueblo que con una actitud de robo descarado va a financiar la campaña política del 21-F (...). Debe ampliarse la investigación para establecer no solo una actitud de imputación formal de parte de la Fiscalía, sino debe investigarse a quiénes han promovido el 21-F, entre ellos Óscar Ortiz, Rubén Costas, la élite cruceña que siempre ha utilizado a las cooperativas como botín político", agregó Romero.

7,7 Millones de dólares

es aproximadamente el monto del desfalco a Cotas.

