Caso narcovínculos

Excoronel Medina: sin defensa y enfermo

Detenido. Fernando Moreira denuncia que recibe amenazas de muerte en el penal de San Pedro en La Paz.

Viernes, 31 de Mayo, 2019

Abraham Quiroga ya no es el abogado del excoronel Gonzalo Medina, detenido preventivamente en el penal de San Pedro acusado de encubrimiento y nexos con el narcotráfico.

Declaraciones. El jurista señaló que ayer le comunicó a Medina que renuncia a asumir su defensa. Denunció que el exjefe policial está en un muy delicado estado de salud y que las autoridades hacen caso omiso a esa situación.

Sobre la situación del excoronel. Aseguró que Medina está "postrado en un colchón tendido en el piso y es asistido por un tanque de oxígeno" y que ante la falta de atención a su estado de salud prefirió dar un paso al costado ya que no quiere hacerse responsable de lo que pueda pasar con su, ahora, excliente. "Me estoy haciendo a un lado de la defensa del coronel Medina porque no me quiero prestar o que me procesen como defensa técnica tomando en cuenta que su salud está muy mal, está muy deprimente", informó Quiroga.

Para el abogado, será imposible que Medina sea trasladado de La Paz a Santa Cruz para estar presente en su audiencia de cesación a la detención preventiva, programada para el próximo lunes 3 de junio. Señaló que Medina sufre de arritmia cardiaca y señaló que el estar en La Paz agrava su estado.

"Se encuentra recluido a su suerte y es una pena cómo le dan tratos inhumanos (...) es responsabilidad de las autoridades carcelarias y de la señora juez al haber ordenado un traslado injustificado", reclamó Quiroga.

Sobre el capitán. Señaló, sin embargo, que sí seguirá asumiendo la defensa del excapitán Fernando Moreira, procesado en el mismo caso.

La denuncia de Moreira. La defensa del exjefe de la División Propiedades de la FELCC de Santa Cruz, capitán Fernando Moreira, denunció que su defendido todos los días recibe amenazas de muerte por parte de los internos de la cárcel de San Pedro. "El capitán Fernando Moreira está solo en la ciudad de La Paz, toda su familia está en Santa Cruz y prácticamente está acompañado del coronel Gonzalo Medina. Las amenazas de muerte contra el capitán son diarias, todos los días", aseguró el exjefe policial, José Basualdo.

El jurista afirmó que los internos le dicen a Moreira que no saldrá vivo de ese centro penitenciario, entre otras amenazas. Anteriormente, la defensa de los implicados aseguró que la vida de sus defendidos corría riesgo allí, debido a que en San Pedro están recluidas personas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, una organización criminal peligrosa brasileña, la cuales fueron investigadas en la gestión de Medina.

3 de junio

es la fecha fijada para la audiencia de Medina en la capital cruceña.

