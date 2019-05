Comité Cívico Pro Santa Cruz niega haber recibido dinero de Cotas para defensa del 21F

Camacho indicó que es muy raro que Gil en una primera declaración diga poco y después la amplíe y poco después salga beneficiada su esposa en un proceso abreviado

Jueves, 30 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Foto: RRSS

Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, negó este jueves haber recibido dinero de la cooperativa Cotas para organizar la defensa del 21F, como dijo en su declaración ampliatoria el exdirector de Marketing de la telefónica, Hubert Gil.



"No solamente no hemos recibido (aportes de Cotas), es más, aclaramos que ni siquiera los aportes que están aprobados por asamblea de socios hace muchos años están al día, no hay ningún tipo de aporte o movimiento", remarcó Camacho.



El miércoles se conoció que Gil, acusado de corrupción en el caso Cotas, en su declaración ante el Ministerio Público el pasado 14 de mayo afirmó que los recursos del negociado del programa "Cotas en cuotas", de al menos 7,7 millones de dólares, eran para financiar el movimiento de campaña por el 21F.



Para el presidente del Comité Cívico se trata de una declaración pactada con el gobierno para que Gil haga esa declaración e involucre a personas a cambio de favores.



"Esta idea que tiene el señor Hubert Gil está claramente pactada, sea con el Gobierno o con los fiscales, prácticamente es el mismo sistema de extorsión o corrupción, y lo que están buscando es desviar la atención respecto a la investigación", señaló Camacho.



Dijo que pese a las investigaciones hasta el momento no hay nada claro en el caso Cotas.



"Están queriendo desvirtuarla y más aún están diciendo que los fondos se emplearon en una lucha que es democrática, y eso está generando la posibilidad de que el gobierno tenga excusas para intervenir Cotas", apuntó.



Camacho indicó que es muy raro que Gil en una primera declaración diga poco y después la amplíe y poco después salga beneficiada su esposa en un proceso abreviado.