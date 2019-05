MAS asegura que anuncio de impugnación a elecciones por opositores solo busca distraer

Jueves, 30 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Diputada, Betty Yañiquez. Foto: AhoraDigital

La jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Betty Yañiquez, afirmó este jueves que el anuncio de impugnar las elecciones por parte de la Alianza Bolivia dice No solo busca distraer a la opinión pública y deslegitimar el trabajo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Realmente son discursos que quieren distraer a la opinión pública, quieren deslegitimizar el trabajo de unos vocales que han sido legalmente elegidos, vocales que están trabajando acorde a la Constitución Política del Estado y acorde a la Ley de Organizaciones Políticas", apuntó la diputada.



El jueves, la alianza Bolivia Dice No decidió en su primer encuentro nacional en Santa Cruz impugnar la resolución del TSE.



El Órgano Electoral aprobó la convocatoria a elecciones que no incorpora la posibilidad de impugnar candidaturas presidenciales; para Bolivia Dice No esto "blinda la candidatura ilegal de Evo Morales".



La reunión de cívicos y opositores del 24 de mayo determinó dar un plazo hasta el 31 de mayo a los vocales del TSE para que presenten sus renuncias al cargo por considerarlos afines al partido de gobierno, y por lo tanto no garantizarán elecciones limpias y transparentes.



Para Yañiquez, las observaciones de los opositores son estrictamente políticas y reiteró que tienen el propósito de distraer, ya que los vocales están legalmente elegidos, actúan de acuerdo a ley y garantizarán unas elecciones transparentes.



Destacó la presencia de veedores internaciones para las elecciones del 20 de octubre y el compromiso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Almagro, para la llegada de representantes.