El ex coronel Medina se queda sin abogado, denuncian que está muy delicado de salud

Abraham Quiroga renunció a ser el abogado de Medina. El jurista señaló que el ex coronel está 'postrado en un colchón tendido en el piso y es asistido por un tanque de oxígeno'

Jueves, 30 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Archivo Oxígeno

Abraham Quiroga ya no es el abogado del ex coronel Gonzalo Medina, detenido preventivamente en el penal de San Pedro acusado de encubrimiento y nexos con el narcotráfico.

El jurista señaló, en entrevista con Unitel, que ayer le comunicó a Medina que renuncia a asumir su defensa. Denunció que el ex jefe policial está en un muy delicado estado de salud y que las autoridades hacen caso omiso a esa situación.

Aseguró que Medina está “postrado en un colchón tendido en el piso y es asistido por un tanque de oxígeno” y que ante la falta de atención a su estado de salud prefirió dar un paso al costado ya que no quiere hacerse responsable de lo que pueda pasar con su, ahora, ex cliente “Me estoy haciendo a un lado de la defensa del coronel Medina porque no me quiero prestar o que me procesen como defensa técnica tomando en cuenta que su salud está muy mal, está muy deprimente”, informó Quiroga.

Señaló, sin embargo, que sí seguirá asumiendo la defensa del excapitán Fernando Moreira, procesado en el mismo caso.

Para el abogado, será imposible que Medina sea trasladado de La Paz a Santa cruz para estar presente en su audiencia de cesación a la detención preventiva, programada para el próximo lunes 3 de junio.

Señaló que Medina sufre de arritmia cardiaca y señaló que el estar en La Paz agrava su estado.

“Se encuentra recluido a su suerte y es una pena cómo le dan tratos inhumanos (…) es responsabilidad de las autoridades carcelarias y de la señara juez al haber ordenado un traslado injustificado”, reclamó Quiroga.