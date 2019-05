Segunda vuelta para Presidente y Vicepresidente tendrá su convocatoria y calendario electoral

Así lo establece uno de los nueve reglamentos para las Elecciones Generales del 20 de octubre, lanzados la noche del martes. La convocatoria para el balotaje de mandatarios se hará dentro del plazo de 60 días de realizada la primera votación

Jueves, 30 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Los vocales del TSE, durante el lanzamiento de las elecciones. Foto: APG Noticias

La segunda vuelta para Presidente y Vicepresidente -en caso de que ningún candidato ganara con el 50% más uno o con más de 10 puntos de diferencia de la segunda candidatura- contará con su propia convocatoria a elecciones y con un nuevo calendario electoral. Así lo establece uno de los nueve reglamentos para las Elecciones Generales del 20 de octubre, lanzados la noche del martes.



"(...) el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá la convocatoria a segunda vuelta electoral, aplicable solo a candidaturas de Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, que se realizará entre las dos candidaturas más votadas y dentro el plazo de 60 días de realizada la primera votación", establece el artículo 67 de uno de los reglamentos.



De acuerdo con esta normativa, la convocatoria y el calendario electoral para el balotaje será aprobada por la Sala Plena del TSE, después de la publicación de los resultados oficiales de la primera vuelta, que según el calendario electoral vigente será el lunes 4 de noviembre.



El reglamento también establece que para el desarrollo de la segunda vuelta electoral para los primeros mandatarios se efectuará con el mismo Padrón Electoral y que se realizará un nuevo sorteo y capacitación de jurados electorales.



Asimismo, dice que la propaganda electoral en actos de campaña y difusión de estudios de opinión en materia electoral se realizará en los plazos establecidos en el calendario electoral y que se hará un nuevo sorteo de ubicación en la papeleta electoral.



ANF publicó este martes que el calendario electoral para los comicios generales del 20 de octubre no contempla la segunda vuelta para presidente y vicepresidente y solo fija la fecha para el balotaje de las diputaciones.



La Constitución Política del Estado (CPE) establece que los candidatos ganadores a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura serán aquellos que obtengan el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. Si esto no ocurre la Carta Magna también prevé el balotaje.



Las últimas encuestas dan cuenta de que el partido de Gobierno tiene 38,1%, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, 27,1%, indecisos, 16,2%, Bolivia Dijo No 8,7%, seguido por otros.