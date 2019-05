Según datos del Sedes

8 muertes por influenza, mujer de 63 años sin la vacuna

Preocupación. Las autoridades en salud lamentan que, pese a contar con las vacunas gratuitas, la población en riesgo no acude para ser vacunada.

Jueves, 30 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Datos. Las autoridades en salud del departamento informaron sobre la muerte.

Una mujer de 63 años de edad es la 8va víctima de influenza AH3N2 registrada oficialmente por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) en el barrio El Remanso, el pasado fin de semana. Las autoridades en salud lamentan que no haya sido vacunada Actualmente, la enfermedad está en fase de control, manteniéndose la Alerta Naranja por la virulencia de la cepa entre los grupos de riesgo; niños menores de 5 años de edad y adultos mayores de 60 y con enfermedades de base.

Otro caso sin vacunar. Marcelo Ríos, director del Sedes, dijo estar preocupado, porque la población de riesgo no está acudiendo a vacunarse "pese que desde hace 2 meses contamos con más de 400 mil dosis de vacunas y solo 80 mil personas han acudido a los centros de salud", para protegerse de este mal que es mortal.

Ríos agrega que la mujer presentaba un cuadro de problemas neurológicos, contraídos durante su infancia.

El fin de semana fue trasladada a un centro hospitalario privado, donde luego de confirmar la influenza, se siguieron los protocolos respectivos, sin embargo no se logra salvar la vida de la mujer. La autoridad no brindó mayores detalles de la fallecida. El ultimó óbito registrado, previo al caso reciente, se conoce que la paciente tenía patología de base grave por secuelas de una meningitis en su infancia, no acudió a ninguno de los 510 entros de salud para inmunizarse. En lo que va del año se tiene reportado 800 casos sospechosos de Influenza, de los cuales 83 dieron positivos (81 son AH3N2, 2 de Tipo B y cero casos de AH1N).

Continúa la alerta naranja. Ríos informó que se mantiene la Alerta Naranja por Influenza emitida el 2 de febrero del año en curso, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Salud y los trabajos de prevención en las unidades educativas, instituciones públicas, privadas, de esparcimientos sociales y deportivos para que se apliquen los filtros. En los dos meses de campaña se logró aplicar 81 mil dosis (19,26%) entre los grupos de riesgo, de las 423.340 dosis que se tienen distribuidas en centros de salud de la ciudad y las provincias.

La campaña se ha prolongado en todo el departamento, hasta conseguir que los grupos de riesgo reciban la cobertura necesaria, para evitar más fallecimientos por esta enfermedad.

60 Años

de edad, son el grupo de personas que deben recibir la vacuna.