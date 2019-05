En Latinoamérica

Esclerosis múltiple afecta más a la población femenina y países lejanos al Ecuador

Dato. Las diferencias de la incidencia de esta enfermedad se deben, entre otras, a causas ambientales y factores genéticos.

Jueves, 30 de Mayo, 2019

La Esclerosis Múltiple (EM) no es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. El curso de la enfermedad es de difícil pronóstico y durante la vida del paciente va cambiando. Por lo mismo, no hay un único tratamiento, sino distintas alternativas para distintos momentos de la enfermedad y de la vida del paciente. No ha sido posible identificar una causa específica de la EM, por lo que se habla de multicausalidad, en tanto hay varios factores que presentan clara incidencia en su aparición.

Incidencia en Latinoamérica. La prevalencia e incidencia de EM en América Latina es menor que en otras regiones del mundo, como Europa y América del Norte. Sin embargo, tanto la prevalencia como la incidencia de la enfermedad en la región va en aumento. Existen características étnicas y ambientales distintivas en América Latina que difieren de otras regiones del mundo. Una de las características distintivas de la región es la compleja mezcla genética que surge de múltiples ancestros de población divergentes en diferentes países, entre ellos: indígenas americanos, europeos caucásicos y africanos.

Por características raciales. Trabajos realizados por investigadores del Instituto de Neurología de México señalan que la prevalencia de la enfermedad coincide con las características raciales de las poblaciones regionales, es decir, es más alta en personas con ascendencia caucásica que en individuos de origen asiático o africano. Los mismos remarcan la falta de la enfermedad observada en los amerindios.

Específicamente en América del Sur. Investigadores coinciden en señalar que la contribución de la EM es mayor en las regiones del sur del continente: Argentina, Uruguay y sur de Brasil, donde la incidencia de población de origen europea caucásica es más alta que en países como México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, donde la población nativa americana tiene mayor presencia.

Sin embargo, apreciar la incidencia de la EM en cada país presenta mayores dificultades, ya que la distribución de los grupos étnicos también es heterogénea dentro de la geografía de cada país.

Así por ejemplo, Buenos Aires con una ascendencia caucásica europea del 76% de su población, tiene una incidencia mayor de EM que las provincias del noroeste de Argentina donde solo el 33% es de dicho origen.

Otros factores. La posición geográfica también sería un factor a considerar en una mayor incidencia de la EM. Muchos estudios han sugerido que una menor exposición a la luz solar en latitudes altas de América Latina se asocia con un mayor riesgo de EM. Por ejemplo, en el norte de México, en San Pedro Garza García (estado de Nuevo León), la prevalencia de EM es de 30 por cada 100.000 habitantes. En Monterrey, la prevalencia disminuye a 7.5 por 100,000 habitantes. En Ecuador, vemos una realidad diferente. En Quito, la prevalencia estimada es de 5.05 por 100,000 habitantes, que es muy similar a la reportada en países vecinos como Venezuela y Panamá (5.26 y 5.24 por 100,000, respectivamente). A medida que nos movemos al sur del ecuador, por ejemplo hacia Lima (Perú), la prevalencia aumenta levemente a 7.6 por 100,000 habitantes. Por otra parte, Cochabamba, Bolivia es la región con el número más bajo de EM en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, con 1.5 por 100,000 habitantes. En Montevideo, Uruguay, como en ciertas zonas de Argentina y Chile, encontramos una de las prevalencias más altas en América del Sur con 21 casos por 100,000 habitantes. En otras palabras, la prevalencia aumenta a medida que nos alejamos del Ecuador. El Dr. Víctor Rivera del Baylor College of Medicine, Houston- Texas puntualiza que la EM tiene una distribución geográfica distinta con mayor presencia en las zonas norte y sur del mundo. Detalla que la prevalencia de la enfermedad parece aumentar en 0,33 / 100,000 habitantes por cada grado de latitud fuera de la línea del Ecuador.

1,5 Por 100.000 habitantes

es la prevalencia de la EM en Cochabamba, según estudios.

21 Casos por cada 100.000

habitantes se registran con EM en Chile, según el reporte publicado.

A considerar

Consigna. Este año la campaña a nivel mundial está centrada "Mi EM Invisible" (#MyInvisibleMS) y el tema será la visibilidad. Muchos pacientes compartirán circunstancias y realidades, con el fin de difundir, sensibilizar y generar empatía. Este año se realizó un video, que está disponible en YouTube con el nombre Día Mundial da EM 2019 #MiEMinvisible.

Eventos. Durante esta jornada, personas de más de 70 países, generalmente familiares de pacientes, participan en actividades a raíz del Día Mundial de la EM. En la página www.worldmsday.org/es (versión en español) se pueden ver las actividades que existen en diferentes ciudades del planeta para generar conciencia sobre esta enfermedad.

Bolivia. Aunque en el país no se cuenta con estadísticas sobre las personas con EM, según la Asociación Boliviana Contra la Esclerosis Múltiple (Asbocem) en el país hay unos 80 personas con esta enfermedad que son atendidas en hospitales públicos y privados. En Cochabamba hay unos 35 pacientes registrados con este mal, en La Paz unos 25 y en Santa Cruz 21.

Síntomas. Son amplios y variados. Afectan de distinta forma a cada persona. Entre los síntomas más comunes destacan la fatiga, la debilidad, los trastornos visuales y los problemas de equilibrio. La práctica de simples ejercicios para fortalecer pies, tobillos y piernas puede ayudar a prevenir estos últimos. También se recomienda seguir una dieta equilibrada y rica en fibra.

Atención. El tratamiento de la Esclerosis Múltiple debe ser interdisciplinario. Los tres pilares fundamentales son el tratamiento con corticoides ante una recaída, las terapias modificadoras de la enfermedad para las recaídas y la evolución a largo plazo. Por último el tratamiento de los síntomas con rehabilitación y medicaciones que los mejoren.

Punto de vista

"El desafío es hacer visible lo invisible"

Qué significa tener esclerosis múltiple. Es afrontar el día a día, es tener una calidad de vida muchas veces mermada, es hacer frente a la discapacidad, las limitaciones, las renuncias, las repercusiones de la propia enfermedad. Es seguir adelante a pesar de todo. Todo eso es tener esclerosis múltiple.

Es difícil hablar sobre la EM porque es una enfermedad heterogénea, denominada la enfermedad de las mil caras, porque es variable, su evolución es diversa entre pacientes, y compleja por su afectación del sistema nervioso central e infinidad de síntomas que nos afectan a personas de 20 a 40 años, a 3 mujeres por cada hombre.

Hablar de los síntomas invisibles es nuestra responsabilidad para difundir la realidad de la enfermedad, entre los que figuran las descargas eléctricas, los hormigueos, la fatiga uno de los síntomas más invalidantes, el deterioro cognitivo, la afectación visual, la pérdida de audición, la incontinencia, los problemas de sueño, el insomnio, los cambios de humor, y así un largo etcétera entre una larga lista.

Realizaré un alegato a la comunicación, a la intervención multidisciplinaria que síntomas acallados requieren, y a escuchar al paciente como fuente de conocimiento sobre la enfermedad. Esa es nuestra responsabilidad dentro de este periplo llamado tener esclerosis múltiple. Nadie puede negar que vivir con EM presenta numerosos tipos de desafíos y preocupaciones en todas las fases de la vida. Hablar sobre lo que pasa y cómo pasa es un reclamo del paciente, cada día más consiente sobre su salud y enfermedad. La voz y experiencia del paciente como valor al conocimiento.