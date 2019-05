Jhasmani recibe amenazas de muerte por revelar nombres de autoridades 'corruptas'

Ref. Fotografia: Jhasmani Torrico muestra la lista de jueces implicados en su consorcio. Foto archivo: José Rocha

El abogado Jhasmani Torrico reveló que recibió amenazas de muerte en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz por revelar nombres de jueces y fiscales que estarían vinculados a su consorcio ilegal de juristas que cobraba deudas mediante torturas y compraba fallos.



"Voy a pedir que la fiscalía, en todo caso a la doctora Faridy Arnez, tome los recaudos necesarios, talvez no para resguardar la integridad mía, sino la de mi familia (...) se me ha dicho que me cuide, no sé cómo tomar eso", señaló Torrico.



El jurista ahora preso en Chonchocoro reveló ante la fiscalía de Cochabamba los nombres de 24 jueces implicados en su consorcio. Dijo que los nombres de los fiscales duplicarán esa cantidad. La fiscalía espera recibir la documentación que acredite las denuncias de Torrico.



"Yo en la cárcel, mi familia afuera, un montón de personas molestas por ciertas declaraciones que he hecho, y resulta que ahora tengo que andar en chaleco (antibalas) y tengo que cuidar a mi familia", manifestó.



El abogado lamentó la injerencia por parte de autoridades nacionales y ministros de estado en su caso, que tiene como resultado que no se respete su derecho a la vida ni a la salud.



"A mí se me ha tratado de una manera muy especial, supuestamente porque mi proceso al ser de connotación nacional ha habido órdenes e injerencias de ciertos ministerios", apuntó.



La fiscalía dijo desconocer que Torrico haya recibido amenazas de muerte y menos que esté usando un chaleco para preservar su vida.