Requisitos para Elecciones Generales dejan camino libre para registro de Evo y Álvaro

El Tribunal Supremo Electoral lanzó este martes la Convocatoria y publicó los reglamentos para la administración del proceso electoral de octubre de 2019

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: El Vicepresidente y Presidente. Foto: Archivo

El binomio del MAS, cuestionado por participar en las Elecciones Generales, por el referéndum del 21 de febrero, tiene allanado el camino para registrarse, de acuerdo al Reglamento para las Elecciones Generales de 2019, que prevé tres requisitos para los candidatos, haber sido elegidos en las Elecciones Primarias, acreditar "únicamente" que cumplen el articulo 238 sobre causales de inelegibilidad y el certificado del Sippase.



Este martes, el Tribunal Supremo Electoral lanzó la Convocatoria para las Elecciones Generales de 2019, y publicó los diferentes reglamentos para la administración del proceso electoral.



Para ser habilitados los candidatos presidenciales tienen que cumplir tres requisitos: haber sido elegidos en las Primarias, cumplir el artículo 238 de la Constitución Política del Estado y presentar la certificación del Sippase; no es necesario los requisitos para acceder a cargos públicos porque ya fueron verificados por el TSE cuando los candidatos fueron habilitados en las Primarias.



El primer requisito en el parágrafo I establece haber sido electos en las Elecciones Primarias que se realizaron en enero de este año, de acuerdo al artículo 30 referido a "requisitos para candidaturas a Presidente, Vicepresidente".



Las Primarias fue una figura nueva en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, un proceso observado por la oposición ya que participaron binomios únicos, sin que exista una competencia entre candidatos.



El parágrafo II señala que "Las y los candidatos deberán acreditar únicamente el cumplimiento del artículo 238 de la Constitución Política del Estado, respecto a las causales de inelegibilidad y el certificado del Sippase, toda vez que el proceso de verificación de los requisitos para acceder a cargos públicos ya fue cumplido en las Elecciones Primarias 2019.



El artículo 238 se refiere a las causales de inelegibilidad, es decir, los aspirantes a ser candidatos en las Elecciones Generales no tienen que ocupar o haber ocupado cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado tres meses antes al día de las elecciones.



Asimismo, quienes hubieran ocupado cargos directivos en compañías extranjeras, transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado cinco años antes al día de las elecciones.



"Quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado a este, al menos 3 meses antes de las elecciones, excepto el Presidente y Vicepresidente", es decir, Evo Morales y Álvaro García Linera están al margen de esta disposición y no tienen que renunciar a diferencia del resto de los candidatos, como senadores, diputados, entre otros.



Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo también tienen que renunciar al menos tres meses antes al día de la elección; finalmente los ministros de cualquier culto religioso están obligados a renunciar tres meses antes a las elecciones.



Y el otro requisito es la presentación del certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase).



Sin embargo, la oposición sostiene que el binomio del MAS es "ilegal" e "ilegítimo" por efecto del referéndum del 21 de febrero de 2016, el que rechazó la repostulación de Morales y García Linera, quienes lograron su habilitación en las Primarias al amparo de una cuestionada sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, que sustentó su fallo en una interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.