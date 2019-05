Quiroga pide a ministro de Brasil que consulte a Corte IDH si reelección perpetua es DDHH

Quiroga tuvo el encuentro con Moro en la Conferencia de Estoril, en Portugal, al que fue invitado como panelista, la igual que el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Ministro de Brasil junto al expresidente Jorge Quiroga. Foto: @tutoquiroga

El expresidente Jorge Quiroga Ramírez entregó al ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, una carta para pedirle, como Estado garante de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que consulte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si la reelección indefinida es un derecho humano.



"En #EstorilConferences con Ministro brasileño @SF_Moro, le pedimos que Brasil, como estado garante de reforma constitucional en BOL, consulte a @CorteIDH si reelección perpetua es 'derecho humano' supra-constitucional. #BoliviaDijoNO.", se lee en la cuenta de Twitter de Quiroga.



El expresidente recuerda en la carta que en octubre de 2018 dirigió una misiva al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y a su predecesor en la jefatura de Estado, en la que denuncia que está en curso en Bolivia "un golpe institucional/judicial desatado por el gobierno del Presidente Evo Morales, que busca asegurar una nueva postulación del candidato-Presidente, contraviniendo la Constitución y desconociendo un referéndum popular, en el que mi país votó en contra de modificar la Carta Magna, rechazando la posibilidad que el actual binomio gobernante postule a una ReReRe-elección".



El 21 de febrero de 2016 la mayoría de votantes del referéndum constitucional dijo No a modificar la Constitución Política para habilitar como candidatos por cuarta vez a Evo Morales y Álvaro García Linera.



Legisladores oficialistas acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional con el argumento de que al no permitir una nueva repostulación de Morales se estaba vulnerando su derecho humano a ser candidato. El TCP falló en noviembre de 2017 que Morales tiene el derecho a postularse sin límites.



Los opositores también hicieron el mismo pedido al presidente de Colombia, Iván Duque, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta.