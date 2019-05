COD plantea crear la Autoridad de Fiscalización del Salario, no confía en el INE

También sugirió que el decreto de incremento salarial se lo haga en diciembre para comenzar el año, y no como ahora que es en mayo, para que ya no exista el retroactivo

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Secretario general de la COD de Santa Cruz, Sócimo Paniagua. Foto: Archivo de captura de pantalla de Unitel.

El secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sócimo Paniagua, planteó la creación de la Autoridad de Fiscalización del Salario para medir la inflación anual y en base a ese dato determinar el incremento salarial a inicio de año de cada gestión y no en mayo.



Paniagua dijo que los trabajadores no confían en los datos generados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que muchas veces "hace las cosas torcidas".



La Autoridad del Salario "debe ser una entidad como había antes, que manejaba tres sectores importantes: los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que hacía la regulación de los salarios cada año, y se tenía una certeza de cuánto iba a ser la inflación y no ahora lo que es el INE; nosotros no confiamos en el INE, cuando le interesa hace las cosas bien y cuando no hace las cosas torcidas", apuntó el dirigente a Fides Santa Cruz.



Paniagua dijo que la Autoridad deberá trabajar todo el año y en diciembre hacer el informe y evaluación sobre inflación en la canasta familiar para la reposición de la pérdida adquisitiva del salario.



"Yo creo que hay que ver la realidad e ir al mercado donde va la gente humilde y ahí van a entender lo que nosotros les decimos como dirigentes sindicales", apuntó.



También sugirió que el decreto de incremento salarial se lo haga en diciembre para comenzar el año, y no como ahora que es en mayo, para que ya no exista el retroactivo.