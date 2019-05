Oposición impugnará las candidaturas del MAS ante el TSE

El diputado Rafael Quispe dijo que el recurso, previsto en el Ley de Régimen Electoral, será presentado en el tiempo que se establece en el calendario electoral

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Diputado Rafael Quipe Foto: @santanahans

Los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría impugnarán la candidatura del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que su postulación a va en contra de la Constitución Política del estado (CPE) y de los resultados del 21 de febrero de 2016 (21F). Este recurso se presentará dentro de los plazos del calendario electoral.



"Vamos a impugnar la candidatura de #EvoMorales y #ÁlvaroGarcía por no respetar la #CPE ni el referéndum de 2016, pese a que no esté contemplado en el reglamento del @TSEBolivia pero si permitido por la #LeydeRégimenElectoral", informó Quispe, en su cuenta de Twitter.



El legislador explicó que la postulación de Morales y Linera es ilegal porque vulnera el artículo 168 de la CPE, que establece una única reelección y el resultado del Referéndum del 21 de febrero del 2016, que rechazó modificar dicho artículo.



"Los principios que vamos a impugnar son la CPE, que en su artículo 168, dice que hay una sola repostulación, o sea dos mandatos; este señor (Evo Morales) ya está yendo a su tercer mandato, o sea que no puede ser candidato", precisó Quispe a ANF.



Dijo que se presentará el recurso de inhabilitación de Morales y García Linera en los plazos del calendario electoral, que, según la ley 026, establece que hasta 15 días antes de las elecciones se puede presentar dicho recurso.



Finalmente, el legislador prevé la posibilidad que el fallo de la TSE sea parcializado a favor del partido oficialista, debido a la desinstitucionalización que atraviesa esta entidad.



"Personalmente veo que el Tribunal se va a parcializar, pero también van a incurrir en un delito de incumplimiento de deberes, por lo tanto, eso va a quedar anotado para el futuro", aclaró.