TSE descarta del calendario electoral la segunda vuelta para Presidente y Vicepresidente

El calendario solo establece el balotaje para las diputaciones. Este hecho preocupa a los opositores y creen que es para beneficiar al binomio Evo Morales y Álvaro García. A ello, se suma las críticas anteriores respecto a que el órgano electoral no cuenta con la idoneidad e institucionalidad necesarias para garantizar unas elecciones justas

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: El calendario solo establece el balotaje para las diputaciones. Foto: Captura del Calendario Electoral del TSE.

El calendario electoral para los comicios generales del 20 de octubre, presentado la mañana de este martes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no contempla la segunda vuelta para presidente y vicepresidente, solo fija la fecha para el balotaje de las diputaciones.



Después de la jornada de votación, establecida para el 20 de octubre, se fijan las siguientes actividades: cómputo y proclamación, del 16 de octubre al 9 de noviembre; repetición de la votación, del 25 de octubre al 20 de noviembre; y la segunda vuelta de diputaciones, del 5 de noviembre al 6 de diciembre.



El hecho de que no se mencione la segunda vuelta para los mandatarios preocupa a los opositores y creen que es para beneficiar al binomio de Evo Morales y Álvaro García. A ello se suma las críticas anteriores respecto a que el órgano electoral no cuenta con la idoneidad e institucionalidad necesarias para garantizar unas elecciones justas por lo que temen un fraude electoral.



"Despierta susceptibilidad que el calendario electoral para el 2019 no contemple la #SegundaVuelta del binomio presidencial, cuando en 2014 se estableció con claridad el mismo. Requerimos la explicación del @TSEBolivia", afirmó el jefe de la Bancada de Unidad Demócrata (UD), senador Yerko Núñez, en su cuenta de Twitter.



En marzo de este año, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, informó que en caso de existir la segunda vuelta sería el 15 de diciembre.



"Nuestros hitos principales son: las elecciones generales serían el 20 de octubre; la convocatoria sale el 27 de mayo; la repetición de votación, en caso de dificultades, sería hasta el 3 de noviembre; y asimismo la segunda vuelta está para el domingo 15 de diciembre; y en caso de necesitarse una repetición será el 29 de diciembre", explicó la autoridad en aquella oportunidad.



La Constitución Política del Estado (CPE) establece que los candidatos ganadores a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura serán aquellos que obtengan el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura.



Si esto no ocurre la Carta Magna también prevé el balotaje. "En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos", establece el parágrafo dos del artículo 116 del CPE.



Las últimas encuestas dan cuenta de que el partido de Gobierno tiene 38,1%, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, 27,1%, indecisos, 16,2%, Bolivia Dijo No 8,7%, seguido por otros.



Por su parte, el diputado de UD, Rafael Quispe, dijo que el hecho de que no se establezca la fecha de segunda vuelta en el calendario es porque el TSE quiere beneficiar a Evo Morales.



"Todo está direccionado en el tema del aparato del Estado, desde la fase de inscripciones, que Evo Morales gane la primera vuelta (...) Si existiera la segunda vuelta Evo Morales pierde las elecciones, cualquiera fuera el segundo, pierde las elecciones; por lo tanto, por eso es que no prevén para aplicar a conveniencia de ellos", afirmó Quispe a ANF.