Un policía contrajo nupcias con una interna

Una historia de amor en la adversidad y la distancia

Insólito. La pareja se unió en matrimonio dentro de la cárcel de Palmasola. El oficial, que fue sancionado en su institución por violar normas internas, está castigado.

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

El amor entre ambos se venía tejiendo desde hace varios meses atrás cuando él cumplía funciones de seguridad en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola y la novia en su condición de reclusa. La mañana del 19 de mayo, Érick, oficial de policial en el grado de teniente, y Ximena, interna del penal sentenciada a 30 años de cárcel por asesinato, unieron sus vidas en una insólita recepción matrimonial celebrada en el pabellón de Régimen Abierto PC-4, ante un escaso pero importante marco de amigos de los novios y un oficial de Registro Civil que avaló el casamiento.

Lo asumieron como falta grave. La unión de los flamantes esposos se extendió en cuestión de minutos en los medios de comunicación digital, redes sociales y le dieron la vuelta al mundo reflejando un claro ejemplo que cuando hay amor no existen las barreras. Sin embargo, la institución policial a la cual pertenece el esposo calificó el hecho como una falta grave prevista y sancionada en la Ley 101, el cual prohíbe que cualquier funcionario policial no puede entablar relación alguna con privados de libertad o personas con antecedentes penales, lo que abrió un debate en que si obró mal o bien el uniformado al casarse con la presidiaria.

El comandante de la Policía en Santa Cruz, Igor Echegaray, ante los cuestionamientos aclaró que al subalterno no se lo está sancionando por el hecho de haberse casado, sino por ingresar al penal de Palmasola de civil y en el interior utilizar uniforme policial para contraer nupcias. Érick, en la actualidad, enfrenta una sanción de tres meses sin goce de haberes y fue replegado al distrito policial 2, donde cumple su castigo a la espera de ser reincorporado y poder ver a su amada esposa.

La semana pasada ambos tuvieron que prestar su declaración en la Dirección de Investigación Policial (Didipi) y la Fiscalía Policial para afrontar el tema de su casamiento dentro la cárcel.

No es pecado, es amor. María Inés Galvis, representante de Derechos Humanos en Santa Cruz, asumió conocimiento del hecho en sentido que se estaría vulnerando los derechos, tanto del policía como de la privada, a conformar una familia. Galvis comentó emocionada, cuando sus superiores le consultaron a Érick del porqué contrajo matrimonio con Ximena a sabiendas que todavía le faltan 13 años para recobrar su libertad, él respondió en palabras textuales "no me importa, puedo esperar trece años y más porque yo la amo", dejando asombrados a todos.

“Es una gran historia de amor que no perjudica a la institución y más al contrario refleja el sentimiento que ante la adversidad el amor todo lo puede”, resaltó la autoridad, quien dijo que harán seguimiento del caso.

Personas vinculadas a la novia dijeron que ambos desde que se vieron sintieron una atracción mutua, que con el transcurrir del tiempo fortaleció su amor y se casaron a sabiendas que serían blanco de críticas y cuestionamientos de ambas familias. Los padres de Érick enterados de lo sucedido por los medios de comunicación arribaron de La Paz a Santa Cruz para hacer entrar en razón a su hijo. "Yo no sé qué estaba pensando mi hijo para casarse, está muy mal lo que hizo", dijo su padre molesto afuera de la Fiscalía Policial.

Trago amargo. Ximena hace siete años experimentó un amargo capítulo de su vida que le tocó vivir y por el cual ahora purga una condena. Una vida de sufrimiento la impulsó aquel fatídico día a tomar las drástica determinación de rociar con alcohol a su pareja y prenderle fuego para acabar con su sufrimiento. Rehacer su vida no estaba en agenda hasta que conoció a Érick, quien volvió a hacerla creer en el amor pese a la adversidad que ambos van a afrontar como pareja y el escaso contacto que mantendrán. Él estando trabajando como policía y ella encerrada cumpliendo su pena.

30 Años

de cárcel cumple la esposa acusada de matar a su pareja.