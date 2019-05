Se hicieron pasar por pasajeros y lo asaltaron

Roban a taxista y desmantelan su vagoneta

Abandonado. Su vehículo fue encontrado sin llantas ni batería en el barrio Guadalupe y fue llevado a Diprove.

Miércoles, 29 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Víctima. Bernando Chungara lamentó que los asaltantes hayan desmantelado su herramienta de trabajo.

Bernardo Chungara Manrique, de ocupación taxista, agradeció a Dios el haber encontrado su herramienta de trabajo aunque sea desmantelada, abandonado en el barrio Guadalupe zona del 8vo del Cambódromo.

El chofer, de 69 años, relató que la noche del lunes salió como de costumbre a trabajar al mando de su vagoneta. Cuando se encontraba en el 8vo anillo de la avenida Alemania una pareja solicitó sus servicios de taxi, pidiendo que la traslade hasta el sector del Bateón, zona de la Pampa de la Isla. A su primera impresión, ninguno despertó sospechas porque venían platicando entre ambos como cualquier pasajero. Al llegar a destino, la pareja le pidió que ingrese a una plaza del barrio San Cayetano donde le señala que se detenga.

Su vida en riesgo. "Pare vamos a bajar y me puso algo en el cuello que no me moví por temor a que me corte. Bajate o te voy a matar", fueron las expresiones de la pareja de delincuentes que después de reducirlo le trabuscaron los bolsillos y le robaron Bs 2.600 y 100 bolivianos en monedas. Horas después que la víctima sentó denuncia en la Dirección de Prevención de Robo Contra Vehículos (Diprove) vecinos del barrio Guadalupe llamaron a la Policía reportando que una vagoneta se encontraba abandonada y desmantelada. Personal de esta unidad junto a la víctima llegaron hasta el lugar y se encontraron el vehículo sin las llantas, batería y uno que otro artefacto que pudieron sacar los delincuentes.

Pidieron ayuda a los vecinos. Una mujer que vive en la zona dijo que a las 3 de la madrugada escuchó ruido e incluso otra vecina le comentó que una pareja fue a pedir ayuda a un inmueble haciéndose pasar por víctimas de asalto. "Estaban con las llantas y llamaron a un radiomóvil para que los transportara", afirmó la mujer. Las personas que habitan el lugar demandaron a quienes tienen lotes que los limpien porque la zona está plagada de pandillas y malvivientes.

El Grupo Especial de Diprove encaró ayer operativos con los datos colectados por vecinos y la víctima y logró arrestar a un sospechoso relacionado al atraco del taxista. Un informe oficial lo darán hoy con el nuevo director de Diprove, Carlos Fernández.

130 Bolivianos

tenía de la renta del día, parte de lo robado al conductor.

2 Personas

fueron quienes participaron del asalto al taxista.