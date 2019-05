Denuncian a exjuez Paniagua por amenazas de muerte y extorsión

La exreina de belleza señala en la denuncia que Paniagua le llamó hasta en cinco oportunidades por WhatsApp e incluso identifica el número de teléfono celular en la denuncia

Martes, 28 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Detrás de la verdad

La exreina de belleza Helen Aponte presentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en contra del exjuez de materia penal Juan José Paniagua Cuéllar por amenazas de muerte y extorsión por la suma de 55.000 dólares.



"Si no me devuelves los $us 55.000 te buscarán los colombianos", le habría dicho Paniagua, según denunció Aponte.



En la denuncia, difundida por Detrás de la Verdad, Aponte acusa a Paniagua de haber llegado hasta el domicilio de su pareja (Adán Tailor) el pasado domingo 26 de mayo a las 21:00 horas, y le dijo que su vida corría peligro si no devolvía el dinero. De lo contrario, la iban a "destripar delante de tus hijos".



Refiere que el exjuez le dijo que no tenía nada que perder y le indicó que el 27 de mayo "unos colombianos la buscarían para amenazarla de muerte".



Aponte pidió a la fiscalía garantías para ella y su familia.