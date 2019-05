Afirman que opositores pugnan por el segundo lugar y no por la presidencia en los comicios

Martes, 28 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Presidente de la brigada parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas. Foto: cortesía

El presidente de la brigada parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, afirmó que los partidos de oposición pugnan solo por el segundo lugar en los comicios generales de octubre, ante el crecimiento del apoyo en las encuestas hacia el binomio del partido de gobierno, Evo Morales - Álvaro García.

"Mientras día tras día nosotros vamos creciendo, existe desesperación por parte de la oposición de poder evitar ese crecimiento que está teniendo el presidente Evo, y en esa desesperación existe una pugna por el segundo lugar entre los opositores, no por la presidencia", apuntó Callejas.



Para el Asambleísta de Chuquisaca, la victoria del MAS está nuevamente garantizada porque cada día va sumando apoyo como, según dijo, lo muestran las encuestas realizadas por los medios de comunicación nacionales y no las suyas.



"El MAS está con una estructura a nivel nacional, que día a día va creciendo, eso lo dicen las encuestas (...), hay una hegemonía por parte del proyecto del MAS y esa solidez marca ahora la desesperación de algunos opositores por la disputa del segundo lugar en las elecciones de octubre", remarcó.



Los partidos de oposición no pudieron lograr una candidatura única para hacer frente al binomio oficialista y solo acordaron la lucha por el respeto a los resultados del 21F y el plazo hasta el 31 de mayo para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien.



El lunes, el TSE lanzó la convocatoria de las elecciones generales para el domingo 20 de octubre. Garantizó la transparencia en los comicios y descartó la renuncia de sus miembros.



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, explicó que para el Órgano Electoral los comicios representan un reto debido a que éstas se desarrollarán en base a los lineamientos de certificación internacional, ya que se trata del primer proceso de alcance nacional después de la auditoría al patrón biométrico realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros aspectos.