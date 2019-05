Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez

Paro de servicio por 3 días, la Gobernación repudia la medida de presión

Sindicato. Los trabajadores acusan a la administración de malos tratos y cuestionan su gestión, por ello piden su cambio inmediato.

Martes, 28 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Emergencias. El hospital de niños cierra sus puertas por 3 días y limita su atención, solo para pacientes en emergencia.

Los trabajadores del hospital de niños Mario Ortiz Suárez realizan un paro de actividades por 72 horas a partir de las 00:00 de este martes. La medida surge como rechazo a la administración, de quien dicen maltrata a los trabajadores, además de no atender necesidades internas que derivan en una mala atención y sobrecarga laboral a los funcionarios del único nosocomio especializado en menores y pacientes quemados.

Piden la destitución de la gerente. Lenny Suárez en calidad de ejecutiva de los trabajadores del hospital, explica que el pedido unánime es el cambio de la gerente Tatiana Santillán. Por este motivo ya realizaron, en días pasados, un paro de 24 horas, seguidos de otro de 48, “y como hasta la fecha no recibimos ninguna respuesta de parte de las autoridades, realizamos un paro de 72 horas, no descartando ir a un paro a nivel departamental, porque contamos con el apoyo de nuestros colegas de otros hospitales” señala Suárez.



Críticas a la medida de presión. Mientras que para el secretario departamental de Salud, Óscar Urenda, estas son “medidas anárquicas. No voy a cambiar una gerente porque al sindicato no le gusta. Es mucho abuso en contra de la gente”, agrega la autoridad, quien descarta convocar al diálogo a los ejecutivos del sindicato en las próximas horas. “No voy a sentarme a negociar con ellos, una medida que no tiene ni pies ni cabeza”, manifiesta.

Denuncias contra Santillán. Suárez recalca que el malestar con la gerente Santillán, data del año 2017, cuando se dan los primeros roces y denuncias. La ejecutiva del sindicato asegura que han presentado denuncias ante el Ministerio del Trabajo, sin embrago no consiguen que Santillán sea removida del cargo

“Si tienen denuncias que las presenten y tomen las medidas que vean convenientes”, agrega Urenda, quien cuestiona que instancias como el mismo Ministerio del Trabajo y Fiscalía, no tomen medidas contra los trabajadores del hospital de niños, por “atentar en contra de la salud de la población”, dice Urenda.

"Si el doctor Urenda no cree todo lo que estamos hablando, lo invitamos a que venga y verifique en qué condiciones trabajan mis colegas. La lavandería no funciona, hay salas utilizadas como depósitos y el mal trato a las colegas", señala Suárez, quien lamenta que a la fecha la autoridad departamental no visite este hospital.

Solo atienden emergencias. Para los próximos tres días el hospital de niños solo atenderá emergencias, suspendiendo la atención de consulta externa, situación que afecta a miles de pacientes que a diario llegan a este centro de referencia.

Bloqueos en el instituto Oncológico. Un grupo de madres reclaman bloqueando el 3er anillo interno, afuera del hospital Oncológico, demandando la implementación de políticas de salud a favor de los pacientes con cáncer. “Exigimos que se revise el proyecto de ley del cáncer, entregado al Gobierno el 15 de febrero de este año”, explica Edith Peinado, quien cuestiona que las autoridades nacionales no destinen fondos para solventar en cierta manera, a las personas que padecen cáncer. Peinado anuncia para esta jornada de martes, una reunión con el viceministro de Salud. “No queremos que venga sin la autoridad para darnos una solución. Dicen que Bolivia tiene recursos económicos y que es su prioridad, queremos ver que cumplan eso”, agrega.

Muchos de estos pacientes son de escasos recursos y para lograr solventar esta costosa enfermedad, por la cantidad de tratamientos y medicamentos que consume, las madres se ven obligadas a realizar manualidades, para conseguir fondos. El problema es que por atender estas medidas, descuidan la atención de sus familias.

3 Mayo

Pasado fue convocado el secretario departamental y a la fecha no acude a la cita.

500 Niños

Aproximadamente reciben tratamiento por cáncer en Santa Cruz.

Inspección del centro de salud '10 de octubre'

El centro municipal de salud 10 de Octubre, que depende de la municipalidad de la ciudad de Santa Cruz, fue visitado por la comisión conformada por la Fesirmes y autoridades ediles, según lo acordado la semana pasada. La concejal presidente, Angélica Sosa, encabeza dicha comisión y asegura que "vamos a recorrer, uno a uno los 68 centros de salud, incluidos los cinco hospitales de segundo nivel, así nos lleve un mes".

Sosa adelanta que cada centro tiene su problemática y demandas que deben ser atendidas. La autoridad recalca que este trabajo tiene como fin mejorar el servicio a la población, ofertando calidad y calidez a la atención de los pacientes que se benefician con la salud gratuita.

La representante del legislativo dice ser portavoz del alcalde Percy Fernández, quien instruye fiscalizar los centros para luego implementar las mejoras que estos necesitan.