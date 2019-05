En Bolivia

Inserción laboral, leve mejoría para las mujeres

Estudio. No obstante, los espacios de trabajo continúan siendo precarios e informales.

Martes, 28 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: En Bolivia. Cada día más mujeres se integran a la actividad laboral remunerada.

La participación femenina en el ámbito laboral aumentó en Bolivia al igual que en América Latina en la última década; no obstante, las condiciones de la mayoría de los espacios continúan siendo precarias, informales, con bajos salarios y sin seguro de salud.

Evaluación. A esta conclusión llegaron representantes de la Oficina de ONU Mujeres Bolivia, de la Coordinadora de la Mujer y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quienes evaluaron, por separado, el avance de la legislación y la apertura que se desarrolla a favor de las mujeres a las fuentes laborales.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó que trabajaron con datos del CEDLA, y concluyeron que, en 10 años, de 2008 a 2018, la participación de la mujer en el ámbito laboral aumentó del 37 al 46 por ciento. "Pero las condiciones de la mayoría de los espacios continúan siendo precarias, en su mayoría informales, pese al avance de la legislación y el desarrollo de la equidad en Bolivia", aseveró.

Más oportunidades. Novillo consideró que el incremento de nueve puntos porcentuales en la inserción laboral de la mujer, en una década, obedece a más oportunidades para que la mujer acceda a estudios y capacitación.

A su vez, la oficial a cargo de la Oficina de ONU Mujeres Bolivia, Laura González, dijo que uno de los avances en el país andino amazónico es la incorporación de la mujer en el mercado laboral, pero ello no está siendo acompañado de una corresponsabilidad en el tema del cuidado del hogar, tanto de hombres como del Estado. Empero, consideró la existencia de barreras que colocan a la mujer en condición de vulnerabilidad y de no ejercicio de sus derechos laborales: la violencia sexual, porque tiene menos oportunidades de conseguir un trabajo; el embarazo no deseado, porque ella deja los estudios; y la persistencia de valores tradicionales, como que el cuidado de los hijos recae en las mujeres.

Recordó que el informe de ONU Mujeres denominado "El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe" establece que, en la actualidad, el 56% de las mujeres de la región participan en el mercado laboral, en comparación con el 85 por ciento de los hombres.

21 Por ciento

De los altos cargos en las empresas, están ocupados por mujeres.

