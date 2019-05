Santa Cruz

Madres de niños con cáncer del Oncológico bloquean en demanda de ley para ese sector

Lunes, 27 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Captura de pantalla.

La dirigente de las madres de niños con cáncer del Instituto Oncológico del Oriente, Ana Figueroa, informó este lunes que ese sector bloquea las calles colindantes con ese nosocomio de la ciudad de Santa Cruz, para exigir la promulgación de una Ley del Cáncer y la edificación de una infraestructura para pediatría.



"Exigimos la Ley del Cáncer y el bloque pediátrico, el Gobierno y la Gobernación dijeron que harían mesas técnicas de trabajo, pero está muy lento, es más exigimos nuestro bloque pediátrico porque necesitamos ya", informó a los periodistas.



Agregó que las madres esperan una respuesta inmediata a sus pedidos y prevén reunirse el martes con autoridades del Ministerio de Salud.



Figueroa dijo que la falta de un bloque pediátrico, afecta al menos a 30 niños que no pueden ser internados, además de no contar con acceso a tratamientos de quimioterapia.



La representante dijo que inicialmente se inició con una medida de 24 horas y advirtió que en caso de no tener respuestas favorables tomarán acciones más radicales.