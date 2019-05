Denuncian que funcionarios y colonos respaldan reunión de corregidores masistas en TIPNIS

Ante la ausencia de indígenas en el encuentro de corregidores afines al Gobierno, se trasladó incluso en helicópteros a funcionarios públicos y a gente proveniente del Polígono 7 y del Chapare, según denunciaron

Dirigentes indígenas denunciaron que funcionarios de la Gobernación del Beni, colonizadores del Polígono 7 y del trópico de Cochabamba, además de militares, se trasladaron hasta la comunidad San Pablo en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) para participar de una reunión de corregidores afines al Gobierno.



"Es el sector que viene saboteando al territorio, con supuestos dirigentes, con supuestos corregidores, pero la mayor participación (en esa reunión) es de los funcionarios públicos de la Gobernación de Beni y de gente del trópico de Cochabamba, decidiendo por el territorio (TIPNIS). Pero nosotros vamos a seguir en pie de lucha. No puede otra gente decidir por nosotros", denunció a ANF José Luis Antezana Moye, presidente del Comité de Salud de la comunidad de Nueva Vida.



Antezana detalló que el sábado llegaron en helicópteros y por otros medios, los funcionarios de la Gobernación y gente del Chapare para participar del encuentro de corregidores afines al Gobierno, convocada por Domingo Nogales, dirigente desconocido por los indígenas que defienden el Territorio.



"Don Domingo Nogales no es dirigente orgánico, es dirigente político del MAS", remarcó.



Dijo que Nogales sigue favoreciendo al Gobierno, sinvergüenzamente, y las comunidades del territorio lo notan. "El dirigente ha hecho cosas en contra del Territorio, entre ellas está la quema de archivos de la Subcentral TIPNIS; las comunidades no están de acuerdo con lo que está pasando, solamente vienen personas que son afines a la política de Gobierno, para hacer todas estas estrategias a favor del MAS", sostuvo Antezana.



Asimismo, manifestó que este domingo se constituyeron en San Pablo contingentes militares. "Hay presencia de militares, no sabemos a qué vienen", dijo.



"El país entero se tiene que dar cuenta que el atropello a nuestros pueblos indígenas continúa, porque ellos se dan el lujo de patear y entrar al Territorio sin consulta", lamentó.



Presuntamente el carácter de la convocatoria de corregidores masistas tiene como tema central conversar sobre los proyectos que se ejecutan con recursos estatales, además de acusar a los líderes del TIPNIS, Marquesa Teco y Fernando Vargas, de obstaculizar la ejecución de los mismos.



"Se está manejando información falsa, señalando que la señora Marquesa Teco y el hermano Vargas están perjudicando proyectos, pero en realidad no es ese el tema. Esta gente socapa todos los abusos del Gobierno, cometidos contra el TIPNIS", aseguró Antezana.



Recordó que los pobladores del TIPNIS, como de otras Tierras Comunitarias de Origen (TCO), han sido amenazados y son víctimas de la vulneración de sus derechos como pueblos indígenas. Indicó que la gestación de una división interna viene promovida por el Gobierno.



Al respecto, ratificó que la lucha por la defensa de su territorio continuará y en ese sentido adelantó la realización de un encuentro de corregidores orgánicos, en la que se definirán nuevas estrategias de defensa. El evento aún no tiene fecha definida.



El pasado 15 de mayo, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) a través de una sentencia, concluyó que el Estado Plurinacional de Bolivia "ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en calidad de defensores de la Madre Tierra" y ha sancionado al Gobierno imponiendo una serie de medidas para preservar el territorio.