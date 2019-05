Diputado Borda considera 'incoherente' pedido de opositores sobre renuncia de vocales

Dijo que en caso de renuncia de los vocales, como demanda la oposición, no habría elecciones generales en octubre, porque el proceso para contar con nuevas autoridades demoraría 120 días

Lunes, 27 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Diputado Víctor Borda. Foto: ANF

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó de incoherente el pedido de los candidatos de oposición sobre la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Dijo que en caso de renuncia de los vocales, como demanda la oposición, no habría elecciones generales en octubre, porque el proceso para contar con nuevas autoridades demoraría 120 días.



Borda pidió a los candidatos ser honestos y decir si realmente quieren elecciones.



"La renuncia de todos los vocales del Órgano Electoral implicaría no elección en octubre, no quiere elecciones en octubre la oposición, porque hasta que se haga un proceso de preselección y selección en la Asamblea Legislativa, implicaría unos 120 días, o sea en octubre estaríamos posesionando a los nuevos vocales del Tribunal Electoral, y ¿quién lleva estas elecciones?, es incoherente", expresó Borda.



El pasado viernes, seis candidatos de oposición, los comités cívicos de Bolivia y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) firmaron un acuerdo de cuatro puntos y entre ellos se destaca el plazo que dan hasta el 31 de mayo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que presenten sus renuncias.



Al respecto, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, Paola Barriga, detalló el viernes que se exige la renuncia de éstos y la renovación de dicha instancia vía Asamblea Legislativa, porque "solo así se dará una garantía para afrontar a una elección legal".



Este lunes se espera que el Tribunal Supremo Electoral emita la convocatoria para las elecciones generales de octubre y corra el tiempo de campaña electoral.