Tener-a-sus-hijos-con-vida-el-mejor-regalo-para-estas-madres

Lunes, 27 de Mayo, 2019

Para las madres de los niños con cáncer del hospital Oncológico, el mejor regalo en este día es tener a sus hijos con vida. Ellas no festejarán su día, pero sí saldrán a protestar en las afueras de este nosocomio exigiendo al Gobierno nacional que apruebe la ley que beneficiará a todas las personas que padecen esta enfermedad.

Dejan familias para salvar la vida de un hijo. Angélica Rodríguez, llegó desde Trinidad para iniciar el tratamiento de su hijo de 12 años, a quien hace un mes le diagnosticaron leucemia. Ella es madre de cuatro niños y a dos de ellos tuvo que dejarlos a cargo de sus familiares toda vez que su esposo y el menor de sus hijos también están en Santa Cruz. "La verdad que no siento que hay nada para festejar, solo quiero que mi hijo se cure no solo sufro por él, sino también por los que he dejado en mi tierra porque ellos me necesitan", expresó Rodríguez a tiempo de agregar que en estos momentos ella y su familia se encuentran en una casa de acogida, porque no tienen familiares en la ciudad, además están en busca de trabajo para tener cómo sustentarse y enviar dinero a sus otros niños.

No pierden las esperanzas. Carmen Villagómez quien es vicepresidenta de las madres de los niños con cáncer, desde hace tres años también se unió a esta lucha junto a su niña de 8 años, a quien le diagnosticaron sarcoma epitiloide, un tumor maligno muy agresivo. "Gracias a Dios y a personas solidarias, estamos venciéndolo, hay secuelas que han quedado, pero eso no importa si la tenemos con vida. Para muchas madres no hay festejo en este día, solo una lucha diaria por ver salir a sus hijos adelante de esta terrible enfermedad", expresó Villagómez, quien agregó que siempre hay esperanza de que cada uno de los niños puedan vencer la enfermedad.

Vencieron y siguen adelante. Ana Figueroa, a quien le desahuciaron a su niño con leucemia cuando tenía 11 años, sin embargo no se dio por vencida y le puso el pecho a la enfermedad y con mucho sacrificio lograron salir adelante, el ahora adolescente tienen 17 años y hace 3 años está fuera de tratamiento, solo hace controles continuos. "A mi hijo lo desahuciaron, pero Dios tiene la última palabra, ahora él está bien, le faltan dos años más de control para que ya salga totalmente fuera", dijo Figueroa.

Por su parte, Ana María Orco dijo que tuvo una lucha muy larga, pero su niña logró vencer la enfermedad, quien tenía un tumor en uno de sus ojos. Pese a que la pequeña perdió el ojo, ahora goza de buena salud. Pero no todo es felicidad para esta familia, toda vez que hace unos meses fue a esta madre a quien le diagnosticaron melanoma, que es un cáncer de piel. "Tengo que luchar al igual que mi hija, ella sobresalió y yo también podré hacerlo", dijo muy optimista la mamá.

Pero no todas las madres tuvieron la dicha de que sus hijos vencieran el cáncer, tal es el caso de Nieves Pedraza, quien aún siente el dolor por la pérdida de su niño quien hace un año la leucemia terminó con su vida. Sin embargo, ella continúa apoyando a todas las madres que pasan por la misma situación para que no se sientan solas y se desanimen de la lucha. "Estuvimos con mi hijo luchando seis años contra la leucemia, ahora está en la gloria de Dios. El dolor es muy fuerte porque no estaré con él en este día", dijo muy conmovida la señora.

Para agasajarlas en este día muy especial, un grupo de voluntarias se trasladó hasta el hospital Oncológico, donde pusieron bellas a las madres, pues le regalaron un momento de alegría ya que por su enorme sacrificio no tienen tiempo para ellas. Es así que las mamis fueron maquilladas, además les regalaron un estuche con cosméticos para su cuidado personal.

No festejarán, saldrán a protestar. Hoy, en el Día de la Madre, no habrá festejos para aquellas que tienen a sus niños en tratamiento contra el cáncer, ellas saldrán a las calles a protestar, para que el Gobierno nacional apruebe la ley en favor a los enfermos con cáncer. Pues indican que los tratamientos y medicamentos son muy caros y no hay la condiciones para que los pacientes puedan salir adelante. "Nosotras no festejaremos el Día de la Madre, haremos un bloqueo todo el 27 de mayo, exigiendo a este Gobierno que nos apruebe nuestra ley del cáncer que hasta ahora no ha tenido avance", dijo Carmen Villagómez, vicepresidenta de la asociación de los padres de niños con cáncer, a tiempo de agregar que además falta recursos humanos, equipamientos, un espacio digno de pediatría que es por lo que también están luchando.

En ese mismo contexto Ana Figueroa, presidenta de la asociación de padres, dijo que es urgente que se apruebe la ley, toda vez que el tratamiento es muy caro y no solo basta con la radioterapia y quimioterapia. "Se necesitan laboratorios cada semana, y son caros. Además, no solo es la quimioterapia, si esta le afecta la vista, tiene que ir a un oftalmólogo que no lo tenemos aquí y hay que ir a otro lugar y eso es otro gasto que es muy difícil cubrir por la familia", explicó.

La realidad de madres tras las rejas. Son 1.535 mujeres al interior de las cárceles de Bolivia, y más de 1.300 que son madres celebrarán hoy su día, en medio de derechos vulnerados. Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamericano con mayores niveles de mujeres privadas de libertad.

"El Día de la Madre es una fecha muy emblemática, donde realmente se sienten los efectos de la privación de libertad, cualquier observador que pueda ir este 27 de mayo a una cárcel de mujeres del país, va a encontrar niños agarrados de sus tortas, de sus flores, queriendo dar un presente a sus mamás, pero es desgarrador ver que las estén agasajando en esas condiciones", señaló Marisol Quiroga, activista de derechos humanos.

Desde el pasado viernes y durante el fin de semana, los festejos por el Día de la Madre no cesaron, muchos aprovecharon el estar en familia para hacer homenaje a este ser tan querido.

En la capilla San Gabriel, no quedaron indiferentes con las madres de toda la comunidad, los jóvenes y niños que se preparan para el sacramento de la confirmación y primera comunión, prepararon un festejo muy cálido. Baile, concursos, poesías y premios, fue el ingrediente principal de una jornada llena de diversión.

Por otro lado, los locales de venta de comidas, como restaurantes, churrasquerías, entre otros, se vieron abarrotados de todas aquellas personas que aprovecharon el fin de semana para compartir en este día. "Es complicado tener reunida a la familia en un día entre semana, por eso quisimos adelantar el festejo", dijo Herlan Soliz quien adelantó las celebraciones junto a su familia.

Las tiendas de regalos, no se quedan atrás ya que tienen muchas ofertas para poder escoger el mejor regalo para las madres en su día.

La feria de Barrio Lindo tampoco se quedó a tras en esta fecha, pues abrió sus puertas de manera continua desde el pasado miércoles y lo hará hasta el día de hoy, para que la gente pueda encontrar el mejor regalo para mamá. "Como todos los años, nos ponemos a disposición de todo el pueblo cruceño, abrimos la feria de manera continua, para aquellos que no tienen tiempo de hacer sus compras lo hagan en estos días", dijo freddy Vega, comerciante de la feria Barrio Lindo.

Así también el Ministerio de Trabajo,mediante la Dirección General de Trabajo, determinó asueto de media jornada para las mamás hoy 27 de mayo, en conmemoración del Día de la Madre boliviana. Según el Comunicado 20/2019, la disposición fue asumida considerando la importancia de la labor que desempeñan las madres en el seno de cada hogar.

Asimismo, señala que en las empresas privadas se deberá adecuar la determinación por acuerdo de partes, considerando sus necesidades y modalidades de trabajo.

CON SUS NIÑOS. Acompañadas de sus retoños, agradecen por un día más de vida.

UNIDAS. Pasan por un mismo dolor con sus hijos, entre todas se apoyan.