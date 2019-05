Marketing presidencial

Las redes sociales en la política una herramienta necesaria para las campañas

Los candidatos deberán sumergirse en el mundo digital con el asesoramiento de expertos para no cometer errores en sus estrategias.

Lunes, 27 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: El expresidente Carlos Mesa participando del inicio de la cosecha de papa en Corpa- La Paz.

El ciberespacio para los candidatos en las elecciones presidenciales del 20 de octubre es como un tablero de ajedrez, donde los estrategas deberán mover las piezas correctamente con tácticas que le despejen el camino al candidato hasta su llegada al poder, apuntando a transformar las reacciones de los internautas en votos a su favor, un mal movimiento puede costarles el jaque mate de su contrincante.



Plataformas digitales. Así como en el ajedrez cada pieza tiene una forma de moverse siendo necesario conocerlas para evitar errores, las redes sociales tienen un lenguaje y formato al que los asesores políticos deben adaptar su contenido para captar y optimizar la relación con sus posibles partidarios.

“Las redes amplían el espectro, facilitan la segmentación y reducen significativamente los costos de pauta publicitaria”, aseguró el estratega político Mauricio De Vengoechea.

El asesor político, Carlos Cochón, explicó que YouTube, Instagram e incluso whatsapp son plataformas que se deben manejar. En la primera sin duda los videos deben ser atractivos para que el usuario se suscriba. Instagram es una red social prometedora donde se espera ver al candidato en su faceta más personal, y es posible realizar los live o stories, el lenguaje en esta red en su mayoría es por fotografías. Por otro lado, está Facebook donde también con los live se puede interactuar y responder a las preguntas de los internautas. La más utilizada diariamente es whatsapp “un buen video, nota de voz, meme o foto, casi siempre son combustibles que activan conversaciones en beneficio o daño de la percepción de un candidato”, dijo Cochón. Una de las redes sociales que más utilizan los políticos, celebridades e incluso las organizaciones es Twitter, pese a que la plataforma limita a sus usuarios con la utilización de 140 caracteres en sus post lo que los obliga a ser cortos, pero no por ello dejan de generar polémica como es últimamente el caso de los twit del presidente Donald Trump.

En las plataformas digitales donde todo se propaga rápidamente y no hay una normativa que regule el contenido a diferencia de los medios convencionales, la imagen de los posibles mandatarios del país está expuesta “en las redes se puede bajar a un candidato, ya no son sorpresa como para el 21 de febrero, ningún candidato va a salir limpio”, comentó el politólogo especialista en marketing político Luis Andia, quien fue el año 2002 parte del equipo de estrategia en la campaña del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y percibe como un campo de batalla a las redes sociales.

Consejos. Es un hecho que las plataformas digitales han empoderado a los ciudadanos, que han dejado de ser solo receptores pudiendo ahora participar generando contenido y debate con sus opiniones. Esto le da ideas sobre el electorado a los partidos para poder dirigirse con mayor éxito hacia la población. Sin embargo, los estrategas deben ser multimodal, no deben dejar de lado los medios convencionales “pueden surgir dos efectos en las redes, que nadie crea porque se dice todo y nada provocando que la gente se sature”, manifestó Andia. Es por ello que el vicepresidente de la IAPC (International Association of Political Consultants) Mauricio De Vengoechea, argumentó que la investigación es clave para definir una estrategia, monitorear los factores que motivan las percepciones, posiciones y decisiones de los electores para poder ganar de esta manera una elección.

Para el politólogo Orlando Peralta las redes sociales son herramientas imprescindibles en las campañas, pero no son la única arma de guerra que se debe manejar, pues el acercarse al electorado físicamente se debe seguir contemplando dentro de sus agendas, “el candidato de acuerdo a su perfil social debe tener cierta coherencia con lo que quiere mostrar y con su historia personal. La gente no es tonta, las falsas posturas se identifican fácilmente”, aseguró Peralta. El mes de marzo se publicó una imagen del candidato a presidente, Carlos Mesa, del partido Comunidad Ciudadana CC en una fotografía cosechando papa lo que fue objeto de muchas críticas e imágenes graciosas en las redes sociales al considerar su acción engañosa y fuera del perfil que demuestra.

Peralta cita al estratega político Antonio Sola, que indica un error que se comete al momento de hacer campaña y es el de someter la estrategia a los caprichos del candidato. “Los políticos en Bolivia no necesariamente hacen caso, ellos deben tener el ego bien puesto y por un lado les hace creer que lo que hacen es perfecto, el trabajo técnico es importante más que el olfato político”, manifestó Andia, al ser consultor político de varios partidos y haber trabajado en 3 campañas a nivel nacional. Andia agregó que se deben conocer las nuevas normas para tener claras las reglas y que el candidato que presenten no sea inhabilitado

Carlos Cochón dijo que los medios convencionales informan a los votantes más adultos además que conservan cierta credibilidad y prestigio que a las redes sociales le falta alcanzar, siendo su principal relevancia a nivel político el poder para captar al público joven, en especial a primeros votantes, en este sentido cabe resaltar que si poseen la retroalimentación que ayuda a mejorar la estrategia y pueden dar a conocer mensajes con “sentido de primicia” y mostrar el lado sensible y humano del candidato.

Algunas opciones. Son nueve los binomios para las elecciones de octubre. Entre ellos se encuentran: Óscar Ortiz de Bolivia dice No, el actual presidente con el Movimiento al Socialismo (MAS), dos expresidentes de Gonzalo Sánchez, Víctor Hugo Cárdenas con Unidad Civica Solidaria UCS y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana CC, quien también fue presidente el año 2003. Según una encuesta del diario Página Siete sobre la intención de voto, Evo Morales lidera con un 34 por ciento seguido de Carlos Mesa con 28 por ciento. Sin embargo, el especialista en marketing, Luis Andia, considera que las encuestas no sirven para el electorado si no para que los estrategas puedan saber dónde está el candidato y hacia dónde va.

Para el candidato de Bolivia dice No, tiene como su fuerte a Santa Cruz pero también puede ser su límite. “Todos los grupos sociales, incluso los religiosos, tienen derecho a hacer política, porque es un espacio de deliberación de corrientes ideológicas”, comentó Peralta. Es el caso de UCS que tienen un discurso conservador y religioso. Mauricio De Vengoechea manifestó ser partidario de los estados laicos, aunque comprende que los sectores religiosos que ven amenazadas sus creencias y principios entren a la discusión política para defender sus creencias.

El asesor general de UCS el politólogo Manfredo Bravo dijo “Lo que tiene UCS es un candidato a vicepresidente (Humberto Peinado) que tiene dentro de su vida espiritual un vínculo con las iglesias cristianas. Las propuestas de Cárdenas no son religiosas, eso sí, son propuestas de carácter moralista en el sentido de la recuperación de la familia como base fundamental de un cambio en la cultura de la sociedad boliviana”.

Importancia de las elecciones presidenciales

Para el analista político Mauricio De Vengoechea las elecciones de Bolivia son las más importantes de este año, argumentó que si el Mas sale del poder significa un revés en todo el continente. De Vengoechea percibe una confrontación política, no social "A le gente hoy le va mejor que en la época en que salían de un presidente que caía para pasar a otro que caería", manifestó. De Vengoechea, quien alaba la situación de crecimiento económico y asegura que Morales está visto como mentiroso al burlar el 21 de febrero.