Los presidentes se reunieron después de 8 años

Bolivia asume el CAN y propone marca andina

Evo sugirió que la Reunión del Consejo Presidencial de CAN se realice en Bolivia.

Lunes, 27 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: La reunión del CAN se desarrolló en Perú con la participación del presidente Evo Morales.

Bolivia asumió "con mucho compromiso" este domingo la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina (CAN) en la XIX Reunión del Consejo Presidencial Andino que se realiza en la ciudad de Lima, Perú. El presidente Evo Morales, que participó del evento, refirió que "para Bolivia la Comunidad Andina es de suma importancia, por lo que asumimos con mucho compromiso la presidencia pro témpore", tras la inauguración del foro por su homólogo del Perú, Martín Vizcarra.

Propuestas. De la XIX reunión de la CAN, además, participan los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Lenin Moreno. La CAN cumple 50 años de vigencia. Entre los temas tratados están la minería ilegal, medio ambiente, entre otros. Morales, asimismo, propuso impulsar la marca andina y el uso de tecnologías para fortalecer la unidad y desarrollo de los países miembros. El Jefe de Estado boliviano también propuso que la XX Reunión del Consejo Presidencial de la Comunidad Andina (CAN) sea en Bolivia, para dar continuidad al proceso de reingeniería y fortalecimiento del bloque, y entregar la presidencia pro témpore a Colombia. "Hay varios objetivos, entre los que se encuentra reimpulsar el trabajo de nuestra organización, por lo que proponemos que en septiembre de este año se realice en San Benito-Cochabamba", apuntó.

Reuniones. Hace ocho años que no se reunía el concejo presidencial, pese a que el acuerdo de Cartagena sugiere reuniones anuales.

Consideró que es importante reducir los tiempos y trámites del comercio exterior entre los países del bloque y con sus socios externos, utilizando los adelantos tecnológicos para potenciar ese sector, en beneficio de sus pueblos.

El presidente boliviano ratificó que Bolivia trabajará para crear una "marca andina", que permita identificar a los productos de exportación que generan los países miembros de la CAN, y que deben ser reconocidos por el mundo. El Can Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay es una organización internacional cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.